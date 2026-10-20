Kallas critica a EE.UU. por intentar "empujar a Ucrania a rendirse"

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Estrasburgo (Francia), 20 oct (EFE).- La alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, acusó este martes a los negociadores estadounidenses de intentar "empujar a Ucrania a rendirse" y defendió un acuerdo de libertad de navegación en el mar Negro impulsado junto a Turquía, India y "países del Sur Global".

"Aunque los negociadores estadounidenses llevan casi dos años o un año y medio intentando empujar a Ucrania a rendirse, Ucrania no se ha rendido en los términos de (el presidente de Rusia, Vladímir) Putin, porque Europa ha apoyado a Ucrania, y no tenemos alternativa", declaró Kallas en un debate del pleno del Parlamento Europeo sobre la escalada de presuntos ataques rusos contra el transporte marítimo en el mar Negro.

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No obstante, la jefa de la diplomacia europea dirigió su crítica hacia Rusia, a la que acusó de intensificar desde mediados de julio sus ataques contra las rutas de exportación de Ucrania y de utilizar "la seguridad alimentaria como arma" al poner en peligro el grano que sale por ese corredor.

"Las acciones de Rusia dificultan que haya comida en los platos de todo el mundo", denunció Kallas.

"Trabajamos ahora con socios internacionales, con Turquía, India y otros, incluidos países africanos importadores de alimentos y el Sur Global en general, para impulsar un acuerdo de libertad de navegación en el mar Negro", afirmó.

Según la política estonia, pese a que las reservas mundiales de grano son mayores que en 2022, los precios de los cereales están en su nivel más alto desde febrero de 2023, a lo que se suma una "tormenta perfecta" para el sistema alimentario mundial: "un super-El Niño, sequía en ambos hemisferios y un conflicto en Oriente Medio que lastra las exportaciones de fertilizantes".

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En especial, pidió a los eurodiputados que hagan labor de acercamiento con los países africanos, dada la importancia del grano ucraniano para esos mercados.

Kallas insistió en que, a diferencia de Rusia, Ucrania ya aceptó un alto el fuego energético y un acuerdo para el mar Negro, por lo que debemos "ser muy firmes en que nosotros también tenemos exigencias y que estas cosas no se dan gratis".

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El debate se produce tras una oleada de ataques en las últimas dos semanas con drones presuntamente rusos contra buques mercantes cerca de las costas de Rumanía y Bulgaria, ambos miembros de la UE y de la OTAN.

El pleno de la Eurocámara votará el jueves las propuestas de resolución presentadas, no vinculantes, para cerrar el debate. EFE