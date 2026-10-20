Agencias

Logran extirpar un tumor en Perú a una mujer que nació con los órganos invertidos

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Lima, 20 oct (EFE).- Un equipo médico de Perú extirpó un tumor en el páncreas a una mujer que nació con situs inversus, una rara condición congénita por la que tiene los órganos internos en posición inversa, como el reflejo de un espejo, informó este martes EsSalud, el sistema público de seguridad social de salud del país.

La operación se realizó en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, uno de los principales centros públicos de Perú, ubicado en Lima.

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La paciente, Julia Reyes, procedente de la región andina de Áncash, situada en el norte de Perú, presentaba constantes desmayos y malestares que afectaban su salud, producto del tumor.

"Cuando me enteré de que mis órganos estaban al otro lado, me sorprendí. Yo no creía que eso me podía pasar. A varios doctores les he hecho sorprenderse”, reccordó la paciente, según el comunicado.

Tras la delicada intervención, Reyes presenta una evolución favorable y continúa su proceso de recuperación, acompañada por su familia y el equipo médico.

El jefe del Servicio de Cirugía de Páncreas del hospital, César Rodríguez Alegría, explicó que la posición invertida de los órganos obligó a adaptar la planificación y la ejecución de una cirugía que ya es de por sí muy compleja.

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“Esta patología se llama situs inversus, donde todos los órganos están al otro lado, como en un espejo. Quiere decir que el corazón no está al lado izquierdo, sino al derecho; el hígado no está al lado derecho, sino al izquierdo. Es decir, los órganos están al revés”, explicó el especialista.

Asimismo, agregó que "la paciente tenía un tumor en la cabeza del páncreas y la única forma de poder extraerlo era retirando toda esa parte del órgano mediante una operación conocida como cirugía de Whipple".

El Hospital Rebagliati realiza alrededor de un centenar de cirugías pancreáticas al año, con un equipo multidisciplinario integrado por cirujanos, gastroenterólogos, radiólogos, patólogos, oncólogos, enfermeras y nutricionistas, entre otros especialistas. EFE

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