La ONU muestra su "alarma" por el cerco de hutíes a Taiz y pide la entrada "inmediata" de ayuda humanitaria

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Naciones Unidas ha expresado este martes su "alarma" por el cerco impuesto por los hutíes en torno a la ciudad de Taiz en el marco de la ofensiva lanzada el 3 de septiembre contra las autoridades reconocidas internacionalmente, al tiempo que ha reclamado que se autorice la entrada "inmediata" de ayuda humanitaria a los residentes.

"El cierre, por parte de los hutíes, de la única ruta de abastecimiento que conecta Taiz con Adén está exponiendo a la población civil a un grave riesgo, bloqueando la ayuda humanitaria e interrumpiendo el suministro de bienes esenciales", ha lamentado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

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"Debe permitirse inmediatamente la entrada de ayuda humanitaria en la ciudad y su paso debe ser facilitado. Los civiles que deseen irse deben poder hacerlo de forma libre y segura", ha agregado, según un comunicado de su oficina, que ha resaltado que los precios de los productos básicos se han disparado a causa del corte de la ruta de suministro.

La oficina de Turk ha apuntado que entre el 1 de agosto y el 19 de octubre ha podido documentar la muerte de 32 civiles en la provincia de Taiz, incluidos catorce niños, así como 115 heridos, entre ellos 36 menores. Así, ha alertado del aumento del riesgo por la proximidad de los combates a zonas densamente pobladas.

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"Pido a todas las partes en conflicto que eviten el uso de armas explosivos con efectos amplios en zonas pobladas y que adopten todas las precauciones posibles para proteger a los civiles y a los objetos civiles", ha recalcado Turk, quien además ha vuelto a pedir a los hutíes la liberación de decenas de trabajadores de la ONU detenidos en zonas bajo su control.

Por su parte, el representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Yemen, Akhil Iyer, ha señalado que "la intensificación de los combates y la escasez de combustible amenazan los sistemas de abastecimiento de agua" del organismo en la ciudad "que dan servicio a unos tres millones de personas, de las que al menos 1,6 millones son niños y niñas".

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"Taiz, que ya era una de las zonas de Yemen con mayor escasez de agua, afronta ahora una nueva presión sobre los servicios más esenciales para miles de familias desplazadas", ha dicho durante una rueda de prensa en Ginebra, desde donde ha resaltado que desde el repunte de las hostilidades a principios de septiembre unas 120.000 personas han huido a Taiz, una cifra que "supone más de la mitad" de los desplazados a la fuerza en todo el país.

"Muchas han tenido que huir en repetidas ocasiones y llegan a comunidades hacinadas con pocos alimentos, un acceso limitado a agua limpia y casi sin recursos para subsistir", ha explicado Iyer, quien ha hecho hincapié en que "la situación es cada vez más precaria", especialmente a raíz del corte de la citada ruta entre Taiz y Adén.

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ESCASEZ DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE

De esta forma, ha remarcado que "los alimentos y el combustible escasean cada vez más, los precios suben y los servicios esenciales corren el riesgo de suspenderse", lo que ha llevado al Programa Mundial de Alimentos (PMA) a advertir de que las existencias de harina de trigo en las zonas afectadas de Taiz están "casi agotadas".

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"Es una situación alarmante en una provincia que ya registra algunos de los niveles más altos de inseguridad alimentaria de Yemen y donde diez de sus 16 distritos habían sido clasificados previamente en situación de emergencia alimentaria-fase 4 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, por sus siglas en inglés)", ha explicado.

Iyer ha puntualizado que la situación supone "otro golpe devastador" para la población, "especialmente para quienes ya sufren desnutrición", antes de recordar que este año UNICEF ha realizado pruebas para detectar la desnutrición a más de 168.000 niños y niñas en Taiz. "Más de 52.000 presentaban desnutrición aguda, casi uno de cada tres de los examinados", ha explicado.

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"Ahora, la escasez de diésel amenaza con paralizar las bombas de agua, mientras que el coste de transportar agua en camiones cisterna se ha triplicado desde esta última escalada de violencia. Para las familias que ya tienen dificultades para comprar alimentos, el agua segura es cada vez más inasequible", ha dicho, antes de apuntar que el organismo está suministrando diésel para mantener en funcionamiento los sistemas de bombeo de agua.

Sin embargo, ha reiterado que "la escasez de agua van mucho más allá de la sed" y ha añadido que "el agua no segura y un saneamiento deficiente aumentan el riesgo de enfermedades diarreicas y cólera". "Estas enfermedades pueden agravar la desnutrición infantil al impedir que los niños y niñas absorban los nutrientes que tanto necesitan, lo que los debilita y los hace más vulnerables a sufrir nuevas infecciones", ha esgrimido.

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"En el conjunto de Yemen, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa de que los casos sospechosos de cólera ya se han triplicado en tan solo tres semanas. Para los niños y niñas de Taiz, el hambre, el agua no segura y las enfermedades se están convirtiendo en una combinación cada vez más peligrosa", ha advertido Iyer, quien ha manifestado que "un niño o una niña con desnutrición no se puede permitir quedarse sin tratamiento ni enfermar por consumir agua que no es segura".

"Pedimos a todas las partes que protejan a los niños y niñas y a la población civil, preserven los sistemas de abastecimiento de agua y los centros de salud, y cumplan sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario", ha recalcado Iyer, quien ha incidido en que "los niños y niñas de Taiz ya han soportado años de conflicto y privaciones". "No pueden permitirse perder los servicios que los mantienen con vida", ha apostillado.

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Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han logrado avances en los alrededores de Taiz durante los últimos días y han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.