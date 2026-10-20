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La ONU advierte contra el uso "innecesario y excesivo" de la fuerza en protestas en Albania, Francia o Italia

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El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha expresado este martes su preocupación ante la violencia desatada a raíz de las protestas masivas que estos días están teniendo lugar en Albania, Bélgica, Francia, Italia y Portugal, si bien ha reclamado tanto a gobiernos como a manifestantes que reduzcan las tensiones.

Las multitudinarias protestas celebradas en estos cinco países "suscitan preocupación en materia de Derechos Humanos", ha advertido en un comunicado en el que apunta a "las denuncias de uso innecesario y excesivo de la fuerza contra los manifestantes, incluidos los niños".

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El diplomático austriaco ha recordado que "las personas tienen derecho a manifestarse pacíficamente y a que se escuche su voz" y que los Estados tienen el deber de "facilitar el ejercicio de estos derechos" así como de "garantizar que cualquier respuesta de las fuerzas del orden sea lícita, necesaria y proporcionada".

Turk ha emplazado a las autoridades a que investiguen "de forma rápida, eficaz e independiente, con rendición de cuentas y recursos efectivos para las víctimas", aquellas denuncias presentadas por el uso "ilícito" de la fuerza.

Pese a ello, ha reconocido "algunas medidas ya adoptadas por las autoridades para investigar los incidentes y aliviar las tensiones" y ha instado a los gobiernos a apostar por el diálogo con los manifestantes, como la "mejor y única vía para avanzar".

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En este sentido, ha precisado que el diálogo debe ser "significativo, inclusivo y constructivo" y debe estar encaminado "a abordar las preocupaciones legítimas y fundamentales en materia de Derechos Humanos relacionadas con la educación, los servicios públicos, la vivienda, el aumento del coste de la vida y la desigualdad".

Con todo, Turk ha incidido en condenar "todos los actos de violencia" e instado a "todas las partes implicadas a que reduzcan las tensiones y eviten nuevos actos de violencia".

"Deploro las acciones de quienes se aprovechan de las protestas para cometer actos de violencia y vandalismo contra la propiedad pública y privada. Deben rendir cuentas de forma individual", ha defendido en alusión a los disturbios registrados en estos países, que incluyen la quema de edificios públicos y el saqueo de comercios.

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