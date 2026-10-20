El exministro israelí Ben Ami ve en la guerra de Irán un cambio de paradigma: "EEUU e Israel han sido derrotados"

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El exministro de Exteriores de Israel Shlomo Ben Ami ha considerado que la guerra en Irán es una muestra de un cambio de paradigma en los conflictos bélicos. "Los poderes más fuertes ya no ganan las guerras. Estados Unidos e Israel, han sido prácticamente derrotados por un país supuestamente menor", ha sostenido.

El político, diplomático y escritor ha ahondado en "las consecuencias no intencionadas" de los conflictos bélicos, según la cual todos ellos "nacen con un objetivo pero acaban con un caos tremendo y no hay una idea que ayude a entender qué ha ocurrido".

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Durante una conferencia este martes celebrada en el CaixaForum de Palma, ha defendido que la guerra en curso en Irán "es uno de los casos que dan validez a esta teoría", pues "dos gigantes militares, Estados Unidos e Israel, han sido prácticamente derrotados por un país supuestamente menor".

"Y no porque hayan perdido las batallas, que las ganaron, sino porque perdieron la guerra. Ganar una batalla es que, si tienes el objetivo de bombardear una instalación militar, lo consigas; pero en su conjunto, los iraníes han dado una lección sobre lo que es una guerra asimétrica en estos días", ha explicado quien fuera embajador de Israel en España.

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Estas, que enfrentan a grandes poderes como Estados Unidos, Israel o Rusia contra países u organizaciones menores como Irán, Hamás o Ucrania, demuestran que "los poderes más fuertes ya no ganan las guerras".

En estos casos, principalmente en el de la guerra en Oriente Próximo, tampoco se está dando un hecho que, a su juicio, se venía repitiendo a lo largo de la historia: que los conflictos armados traían consigo "un nuevo orden estable".

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"La Primera Guerra Mundial trajo la sociedad de naciones, la Segunda el orden liberal y económico. Pero la guerra de Irán no ha creado un nuevo orden, Estados Unidos no ha sido capaz de ello. El orden que viene ahora es exactamente el mismo que existía antes, marcado por la crisis del liberalismo y de la cadena de suministros, el cisma entre Europa y Estados Unidos o la fricción entre grandes potencias", ha señalado.

"Irán está como antes, ha sufrido muchísimo pero sigue siendo un poder regional importante que decide, en gran medida, el sistema regional en Oriente Próximo", ha asegurado.