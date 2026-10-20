La NBA abre el telón con 125 jugadores internacionales, 17 de ellos franceses

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Chicago (EE.UU.), 20 oct (EFE).- La NBA abre este martes la temporada 2026-27 con 125 jugadores internacionales de 43 países y de seis continentes, informó la liga, que contará con cinco españoles y representantes latinoamericanos como el dominicano Al Horford.

Santi Aldama y Sergio de Larrea, de los Dallas Mavericks; Hugo González, de los Boston Celtics; Aday Mara, de los Oklahoma City Thunder, y Baba Miller, de Los Angeles Clippers, integran la representación española.

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La presencia latinoamericana incluye a Horford, de los Golden State Warriors y nativo de República Dominicana. También destaca Karl-Anthony Towns, de los New York Knicks, nacido en Estados Unidos y con raíces dominicanas.

Francia lidera la representación extranjera con 17 jugadores, por delante de Canadá, con 16, y rompe trece temporadas de dominio canadiense. Victor Wembanyama encabeza el grupo francés, mientras Shai Gilgeous-Alexander destaca entre los canadienses.

Australia aporta nueve jugadores, Alemania cuenta con siete y Nigeria y Serbia suman seis cada una.

Los 30 equipos cuentan con al menos un jugador internacional. Dallas Mavericks, Miami Heat y Washington Wizards encabezan esa clasificación con siete cada uno.

La competición alcanza por sexta temporada consecutiva un mínimo de 120 jugadores extranjeros y encadena trece campañas con al menos 100, según los datos oficiales publicados.

La liga también registra más de 60 jugadores nacidos en África o con al menos un progenitor nacido en ese continente, incluyendo estadounidenses.

Además, cuatro internacionales acapararon los últimos ocho premios al jugador más valioso: Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Joel Embiid y Giannis Antetokounmpo. EFE