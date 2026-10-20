El Ejército israelí afirma haber matado a un alto cargo de Hamás en la Franja de Gaza

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Jerusalén, 20 oct (EFE).- El Ejército israelí afirmó haber matado este martes a un alto cargo del aparato de Seguridad del grupo islamista palestino Hamás en un ataque contra la ciudad de Gaza (centro de la Franja), según un comunicado publicado en sus canales.

"Hoy (martes), las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet (servicio de inteligencia interior israelí), basándose en información de inteligencia, llevaron a cabo un ataque en la ciudad de Gaza en el que eliminaron a Akram Basam Shaban Yasin, un alto cargo del aparato de Seguridad General de la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza", recoge la nota castrense.

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Según el Ejército israelí, entre las funciones de este aparato de Seguridad, al que según su versión pertenecía el supuesto miliciano, se encuentran "garantizar la seguridad y el traslado de los líderes de Hamás entre instalaciones de emergencia, elaborar evaluaciones de inteligencia (...) y ejecutar planes de ataques terroristas contra Israel".

Según el comunicado, Yasin fue abatido en un ataque aéreo para el que "se adoptaron medidas para mitigar los daños a la población civil", entre los que cita el empleo de munición de precisión y la realización de labores de vigilancia aérea.

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Según informaron a EFE fuentes médicas del enclave palestino, el Ejército israelí mató a un total de 7 personas, incluyendo a un adolescente de 15 años, a lo largo de este martes en diversos ataques dirigidos contra distintos puntos de la Franja. Por el momento, las fuerzas armadas no se han pronunciado sobre el resto de bombardeos.

Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

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De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no incluye a estas víctimas mortales, las tropas israelíes han matado a 74.480 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.522 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace un año. EFE