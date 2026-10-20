Miércoles 21 de octubre de 2026 (19.30 GMT)

Guardar

Madrid, 20 oct (EFE).-

Doha.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, finaliza su gira por el golfo Pérsico en Doha tras haber logrado acuerdos para aumentar la provisión de diésel a su país y haber tratado el conflicto regional, mientras las protestas mantienen en tensión al país galo.(Vídeo)

PUBLICIDAD

Atenas.- En Grecia, estudiantes, alumnos y docentes se manifiestan en Atenas y en las principales ciudades del país en el marco de una huelga de 24 horas convocada por el principal sindicato de docentes de educación primaria, DOE, para exigir aumentos salariales y viviendas dignas en sus lugares de empleo.(Vídeo)(Foto)Belo Horizonte (Brasil).- A cuatro días de la segunda vuelta de las elecciones, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visita Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, segundo colegio electoral del país, mientras el candidato opositor Flávio Bolsonaro visita São Luís, una importante ciudad del noreste de Brasil, bastión de su rival.(Vídeo)(Foto)Saná.- Los rebeldes hutíes del Yemen aprietan su cerco y asedio a la ciudad suroccidental de Taiz, donde alrededor de un millón de personas están atrapadas y bajo constantes bombardeos, pese a los llamamientos de la ONU para que se permita la entrada de ayuda humanitaria.(Vídeo)(Foto)Gaza/Jerusalén.- Más de 2.500 cadáveres de palestinos continúan bajo los escombros en el perímetro controlado por el Ejército de Israel en Gaza, tras la denominada línea amarilla, mientras las familias de los fallecidos temen que los trabajos de demolición y retirada de materiales que los israelíes llevan allí a cabo hagan desaparecer sus restos para siempre.(Vídeo)(Foto)Roma.- El papa León XIV preside su primera audiencia general de los miércoles tras la operación y posterior convalecencia por un tumor canceroso en el pulmón.(Vídeo)(Foto)Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la cuarta edición del Berlin Global Dialogue, que se celebra bajo el lema “Impulsar alianzas para la nueva era”.(Vídeo)(Foto)Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo debate con los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo sobre los resultados de la última cumbre, centrada en presupuesto, migración y los precios de la energía, entre otros temas.(Vídeo)(Foto)Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo vota el desembolso de una ayuda del Fondo de Solidaridad de la UE para España para paliar los daños de las tormentas que azotaron Extremadura y Andalucía a principios de 2026.(Vídeo)(Foto)Estrasburgo (Francia).- Rueda de prensa sobre la posición del Parlamento Europeo en el presupuesto de 2027.(Vídeo)(Foto)Chía (Colombia).- El expresidente del Gobierno español José María Aznar participa en un conversatorio con el expresidente colombiano Iván Duque titulado Orden y libertad.(Vídeo)(Foto)Tokio.- Sanae Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, cumple este miércoles un año en el cargo con la prioridad de reactivar la economía a base de gasto público. Su política fiscal expansiva inquieta, sin embargo, a los mercados, con un yen débil y la rentabilidad de los bonos en máximos.(Vídeo)(Foto)Macao.- Se inaugura la trigésimo primera Feria Internacional de Comercio e Inversión de Macao (MIF), la primera edición con presencia de hasta 11 países hispanohablantes, que contarán con un pabellón propio.(Vídeo)(Foto)Bogotá.- Celebración anual del simulacro nacional ante desastres. Se trata del primero tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el 10 de agosto, el mayor en lo que va de siglo en Colombia.(Vídeo)(Foto)Portobelo (Panamá).- Miles de peregrinos vuelven un año más a hacer su penitencia de rodillas ante el Cristo Negro, conocido como ‘El Nazareno de Portobelo’, un pequeño pueblo pesquero ubicado en el Caribe de Panamá que todos los 21 de octubre es protagonista de una de las tradiciones más peculiares de ese país.(Vídeo)(Foto)Estrasburgo.- El Parlamento Europeo anuncia al ganador del premio Daphne Caruana Galizia de periodismo, que premia proyectos periodísticos que defiendan los valores de la Unión Europea, entre cuyos finalistas figura EFE con ‘Noticias falsas, víctimas reales’.(Vídeo)(Foto)París.- Comienza la feria de arte Art Basel Paris 2026, con 211 galerías de 41 países y una iniciativa comisariada por la actriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu (‘Emily in Paris’) para descubrir obras en torno al tema ‘Mitos y leyendas’.(Vídeo)(Foto)París.- Art Basel Paris y Live Nation presentan el proyecto inmersivo ‘’God Hates Space’, de GENER8ION, el dúo formado por el compositor Surkin y el realizador Romain Gavras, autor del videoclip viral ‘Storm’, del rapero sueco Yung Lean, que acumula más de 37 millones de visitas en YouTube.(Vídeo)(Foto)Miami.- Estrellas como Maluma, Becky G, Rubén Blades y Pitbull destacan en el cierre de las conferencias de la Semana Billboard de la Música Latina, que también tiene charlas sobre el futuro de la música con cantantes como Carlos Rivera, Jay Wheeler y Mau y Ricky.(Vídeo)(Foto)Los Ángeles.- El festival internacional de cine AFI Fest celebra una nueva edición con un destacado ciclo de las películas, cortos y documentales de todo el mundo, que se proyectarán hasta en los próximos cuatro días en el emblemático Teatro Chino de Los Ángeles, en pleno corazón de Hollywood.(Vídeo)(Foto)Ciudad de México.- El escritor mexicano Juan Villoro habla en entrevista con EFE sobre la adaptación teatral de su novela No fue penal, una obra que lleva a los escenarios su mirada sobre el fútbol, las pasiones que despierta y las contradicciones de una sociedad que encuentra en este deporte mucho más que un juego.(Vídeo)(Foto)

Moscú.- El presidente de la Federación Rusa de Baloncesto (FRB), Andréi Kirilenko, es "moderadamente optimista" sobre el retorno de la selección y los clubes rusos a las competiciones internacionales después de cuatro años y medio de conflicto en Ucrania.

(Vídeo)(Foto)

epp/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

PUBLICIDAD

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.