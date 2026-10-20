La Guardia Civil investiga a un vecino de Logroño que presentó un permiso de conducir venezolano falso

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La Guardia Civil en La Rioja investiga a un varón de 42 años, vecino de Logroño, como presunto autor de un delito de falsedad documental tras presentar una licencia de conducción venezolana falsa en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja.

El investigado acudió a las dependencias de Tráfico para solicitar que se reconociera la antigüedad de su licencia venezolana en el permiso de conducción español que había obtenido recientemente.

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Durante la revisión de la documentación, los funcionarios detectaron anomalías en el documento presentado y solicitaron la intervención del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil. El análisis pericial confirmó que la licencia era falsa, por lo que se instruyeron diligencias que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

MENSAJE PREVENTIVO

La Guardia Civil recuerda que los documentos presentados en los trámites de obtención, canje, renovación o modificación de permisos de conducción deben ser auténticos y contener datos veraces.

La utilización de licencias falsificadas o documentos alterados puede suponer la denegación del trámite y responsabilidad penal. La falsedad en documento público, oficial o mercantil cometida por un particular está castigada con prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

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