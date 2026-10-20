La extensión para bloquear rastreadores 'online' Privacy Badger ya está disponible en Safari para macOS

20/10/2026 La extensión Privacy Badger para Safari en macOS. POLITICA EFF

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La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha anunciado que su extensión gratuita diseñada para bloquear rastreadores 'online' Privacy Badger, ahora también está disponible para Safari en dispositivos macOS.

Habitualmente, la mayoría de los sitios web contienen código de seguimiento invisible que permite a las empresas recopilar datos personales durante la navegación y compartirlos para lucrarse.

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De cara a luchar contra esta actividad, la Fundación EFF desarrolló de forma gratuita Privacy Badger, una extensión de navegador que protege los datos de los usuarios mientras navegan en internet, evitando que intermediarios como empresas, anunciantes o sitios web, puedan recopilar datos sobre la actividad de la persona 'online'.

Privacy Badger ya estaba disponible para otros navegadores como Firefox, Edge y Chrome, y ahora se ha lanzado para el navegador Safari en dispositivos macOS, como ha anunciado la EFF en un comunicado en su blog.

De esta forma, la extensión será más accesible para los usuarios de Mac, que se sumarán a las más de cuatro millones de personas que ya utilizan esta herramienta de la fundación EFF para "oponerse a la vigilancia 'online'".

Cabe destacar que Privacy Badger ofrece protecciones mejoradas más allá de las funciones de privacidad integradas de Safari. Esto se debe a que, en su modo de navegación predeterminado, Safari limita la información a la que pueden acceder los rastreadores, pero se puede acabar cargando igualmente.

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Sin embargo, con la extensión, la EFF ha asegurado que se bloquea completamente la carga de los rastreadores, impidiendo el uso de técnicas que eluden las protecciones de Safari. No obstante, funciona incluso con la configuración avanzada del navegador de Apple u otras extensiones, como los bloqueadores de anuncios.

Se ha de tener en cuenta que los usuarios que deseen implementar esta extensión Privacy Badger en su navegador Safari deberán disponer de la versión 26.5 o superior para poder utilizarlo.

Junto a ello, la EFF ha adelantado que también están trabajando en la compatibilidad de Privacy Badger con Safari para dispositivos iOS. Sin embargo, esta versión llegará cuando hayan "solucionado los problemas en macOS".