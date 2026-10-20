México puede conectar a Norteamérica y Europa, pero necesita más inversión y proveedores

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Ciudad de México, 20 oct (EFE).- Empresarios mexicanos y franceses coincidieron en que México puede convertirse en un puente industrial entre América del Norte y Europa, aunque advirtieron que esa posición dependerá de concretar inversiones, mejorar las condiciones para operar y sumar más proveedores locales a las cadenas de valor.

Durante el Foro Económico Francia México, Sergio Contreras, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), sostuvo que la integración con Estados Unidos y la Unión Europea es complementaria y puede reforzar el papel de México como plataforma para ambas regiones.

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“México sí puede ser el puente industrial entre Norteamérica y Europa”, afirmó Luis D’Acosta Anezin, presidente y director general de Schneider Electric para México y Centroamérica.

El directivo señaló que el país conoce los requerimientos de ambos mercados, pero matizó que necesita infraestructura física y digital, energía suficiente y certidumbre regulatoria para atraer y retener inversiones.

Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización en el Gobierno mexicano, señaló que el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea abre oportunidades para comercio e inversión.

Destacó la complementariedad de las economías y la presencia de empresas francesas en seis de los 10 sectores del Plan México, entre ellas Safran, Airbus, Sanofi y Alstom.

También defendió la política industrial como una herramienta para elevar el valor agregado y desarrollar capacidades nacionales.

“Es normal que cada país quiera aumentar producción de manufactura, particularmente en sectores estratégicos”, dijo Gómez al referirse a los esfuerzos de México, Estados Unidos y Francia para fortalecer sus industrias.

Añadió que el reto mexicano es generar más innovación, digitalización y desarrollo de proveedores, además de incluir a pequeñas y medianas empresas, jóvenes, mujeres y regiones del sur-sureste.

Manuel Escobedo, director de Grupo Peña Verde, dijo que “el objetivo es avanzar hacia la coinversión, al desarrollo de proveedores juntos, a la manufactura conjunta y cadenas de suministro franco-mexicanas con mayor valor agregado”.

El empresario consideró que la integración debe aprovechar el talento y la base manufacturera mexicanos junto con las capacidades industriales, científicas y tecnológicas francesas y generar empleo.

Xavier de Bellefon, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana, planteó impulsar más empresas francesas en México y mexicanas en Francia.

La embajadora francesa Delphine Borione dijo que cerca de 600 compañías de su país generan en México unos 215.000 empleos directos y 750.000 indirectos y aseguró que la inversión francesa aumentó un 10 % interanual en 2025.

Francisco Maciel, responsable de Forvia en México, pidió que los planes pasen a la ejecución y citó entre los obstáculos la inseguridad, los problemas logísticos y la burocracia.

Los panelistas coincidieron además en la necesidad de profesionalizar a las pymes para que puedan cumplir estándares globales y participar en actividades de diseño, tecnología y servicios, no solo de manufactura.

El Acuerdo Global Modernizado México-UE se firmó el 22 de mayo de 2026, pero su entrada en vigor plena se prevé hasta 2027 por la ruta legislativa que tiene que seguir en los distintos congresos europeos y mexicano. EFE