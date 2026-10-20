La Compañía Nacional de Danza estrena el tríptico 'Aión' este viernes con obras de Petipa, Kylián y Forsythe

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La Compañía Nacional de Danza (CND) estrenará el tríptico 'Aión' este viernes, 23 de octubre, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, un programa que reúne las coreografías 'Paquita', de Marius Petipa; 'Petite Mort', de Jirí Kylián; y 'The Second Detail', de William Forsythe. Las funciones se prolongarán hasta el 1 de noviembre.

Según afirma la CND en un comunicado, el programa plantea una reflexión sobre el tiempo a través del cuerpo, con la técnica clásica como punto de partida. Las representaciones tendrán lugar de martes a sábado a las 19.30 horas y los domingos a las 18.00 horas y cada coreografía será interpretada por un elenco diferente de la compañía. Las entradas están a la venta en la plataforma oficial del INAEM-Teatro de la Zarzuela.

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La jornada se abre con 'Paquita', que la compañía interpretó por primera vez en noviembre de 1988 en el Teatro de la Zarzuela. El espectáculo trata del romance, aparentemente imposible, entre una gitana española y un oficial napoleónico. Aunque la intervención del protagonista masculino deja su huella tanto en su variación como en el paso a dos, Paquita es sobre todo un ballet femenino.

Por su parte, la representación de 'Petite Mort', con música de Mozart, será la tercera en la historia de la CND. Kylián la creó especialmente para el Festival de Salzburgo con motivo del segundo centenario de la muerte del compositor, a partir de dos conciertos para piano. La coreografía reúne a seis hombres, seis mujeres y seis floretes. Los floretes cumplen la función de "auténticos compañeros de danza y, en ocasiones, parecen más indómitos y obstinados que un compañero de carne y hueso", como ha indicado la CND.

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El programa se cierra con 'The Second Detail', con música de Thom Willems, que también ha formado parte del repertorio de la compañía, con estreno en los Teatros del Canal en marzo de este año. La CND define esta pieza como "puro Forsythe: poco convencional, complejo, lúdico y muy físico". En este sentido, la compañía afirma que "esta pieza permite al público relajarse y abrazar el evidente disfrute de los bailarines".

"El programa traza un recorrido donde la forma se despliega, se tensiona y se reconfigura. Desde la precisión y el orden de 'Paquita', pasando por la dimensión más íntima y sensorial de 'Petite mort', hasta la energía y la fisicalidad de 'The Second Detail', el movimiento se presenta como un proceso continuo", ha matizado la compañía.

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