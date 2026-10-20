La china MiniMax lanza una IA más rápida y barata en plena competencia con DeepSeek

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Pekín, 20 oct (EFE).- La tecnológica china MiniMax presentó una nueva versión de su modelo de inteligencia artificial (IA) M3.1 Flash, con mejoras en programación y ejecución de tareas automatizadas, apenas dos días después de que su competidora DeepSeek actualizara su propia tecnología.

La compañía aseguró -en un comunicado publicado en la víspera- que el nuevo modelo es casi tres veces más rápido que su predecesor y reduce un 70 % el costo de ejecutar determinadas tareas, además de incorporar mejoras en ciberseguridad y manejo de ordenadores mediante el uso de distintas herramientas digitales.

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El modelo está orientado a la ejecución de procesos que requieren varios pasos y el uso de diferentes aplicaciones, con posibles usos en ámbitos empresariales como las ventas, la atención al cliente, las finanzas o la gestión de recursos humanos.

Según la plataforma independiente de evaluación Artificial Analysis, M3.1 Flash obtuvo 42 puntos en su índice de rendimiento, frente a los 29 de su predecesor y a los 45 de la última versión de DeepSeek, aunque estas puntuaciones no permiten comparar por sí solas su eficacia en todas las tareas.

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La empresa fijó el precio de su nuevo modelo en 0,15 dólares por cada millón de unidades de texto procesadas como entrada y 0,60 dólares por cada millón generado como respuesta, unas tarifas que representan aproximadamente la mitad de las aplicadas a su predecesor.

Sin embargo, la reducción del 70 % anunciada por MiniMax corresponde al costo total de determinadas tareas automatizadas, una estimación de la compañía que no equivale a una rebaja de esa magnitud en las tarifas ni garantiza el mismo ahorro en todos los usos.

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El modelo ya está disponible para desarrolladores mediante la interfaz de programación (API) de MiniMax y otras herramientas de la compañía, que también ha anunciado su intención de publicar los parámetros del sistema para facilitar su utilización fuera de sus propios servicios.

El lanzamiento llega después de que DeepSeek actualizara el pasado sábado su modelo V4.1 Flash, con mejoras en programación y ejecución autónoma de tareas, y anunciara la apertura de un servicio de búsqueda propio para desarrolladores.

MiniMax, que debutó en la Bolsa de Hong Kong en enero de este año, compite en el mercado chino de IA con empresas como DeepSeek, Alibaba, Moonshot y Zhipu, en un sector donde las sucesivas actualizaciones de modelos vienen acompañadas de reducciones de precios para atraer a desarrolladores y clientes empresariales. EFE

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