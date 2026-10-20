¿Quién es Helen Haines, la diputada independiente de Australia víctima de un atropello?

Guardar

Sídney (Australia), 20 oct (EFE).- Helen Haines, la diputada independiente australiana que permanece en estado crítico tras ser atropellada frente a su oficina electoral, construyó su carrera política a partir de una trayectoria de tres décadas dedicada a la sanidad rural y a la defensa de las comunidades alejadas de las grandes ciudades.

Haines resultó gravemente herida el lunes cuando un vehículo la embistió. Según los testimonios recogidos por las autoridades, el conductor habría dado media vuelta para atropellarla de nuevo y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo inicialmente que el atropello había sido deliberado.

PUBLICIDAD

La Policía mantiene bajo custodia a un hombre de 43 años, y, con la participación de las agencias federales y los servicios de inteligencia, investiga el incidente, sin que se haya confirmado que el atropello estuviera relacionado con la actividad política de Haines.

De 65 años, Haines nació en Colac, en el estado de Victoria (sur), y creció en una granja lechera familiar. Antes de entrar en política trabajó como enfermera y matrona, y desarrolló una carrera académica en salud pública e investigación sanitaria, que incluyó un doctorado en Ciencias Médicas por la Universidad de Uppsala, en Suecia.

PUBLICIDAD

Su salto a la política llegó en 2019, cuando obtuvo el escaño de Indi, una circunscripción rural del noreste de Victoria, con el respaldo del movimiento ciudadano Voices for Indi (Voces para Indi). Su elección marcó un hito en el Parlamento australiano al convertirse en la primera diputada independiente en suceder a otra independiente, Cathy McGowan, en el mismo distrito.

Desde entonces, Haines ha centrado su labor parlamentaria en la mejora de los servicios sanitarios regionales, el acceso a la vivienda, la acción climática y la transparencia institucional.

Aunque Australia es uno de los países más urbanizados del mundo, las comunidades regionales y rurales tienen un peso importante en su territorio. Según los datos más recientes de la Oficina Australiana de Estadística, unos diez millones de personas viven en la Australia regional y remota, el 36,3 % de la población nacional.

PUBLICIDAD

Estas cifras incluyen ciudades regionales, además de localidades rurales y zonas aisladas, donde el acceso a servicios sanitarios, transporte y vivienda constituye uno de los principales desafíos, cuestiones que han marcado la trayectoria de Haines.

Una de sus principales iniciativas fue impulsar la creación de una comisión nacional anticorrupción, finalmente establecida en 2023. Actualmente ejerce como vicepresidenta de la comisión parlamentaria encargada de supervisar ese organismo.

Su independencia de los grandes partidos le ha permitido defender las prioridades de su circunscripción, mediante acuerdos con distintas fuerzas políticas. En su actividad pública, ha reivindicado el diálogo con las comunidades locales como base para diseñar políticas que respondan a las necesidades de las zonas rurales. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Video)