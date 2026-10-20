Irán afirmar haber derribado un dron estadounidense sobre el estrecho de Ormuz

Guardar

Bangkok, 20 oct (EFE).- La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este martes haber derribado un dron estadounidense MQ-9 mientras sobrevolaba el estrecho de Ormuz, en medio de un recrudecimiento de ataques iraníes contra buques y petroleros en esta ruta marítima.

Según indica el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado, el dron fue derribado por uno de sus sistemas de defensa aérea, sin aportar más detalles, recoge el medio estatal IRIB.

PUBLICIDAD

Este incidente se produce en medio de un recrudecimiento en las últimas semanas de ataques por parte de Irán contra buques y petroleros que intentaban atravesar Ormuz por la ruta establecida cerca de la costa de Omán.

El lunes, la Guardia iraní informó de que un petrolero sufrió una explosión y un incendio tras toparse con una mina naval cuando intentaba salir del estrecho por una ruta "no autorizada", después de que el sábado anunciara incidentes similares con otros dos superpetroleros.

PUBLICIDAD

La República Islámica mantiene cerrado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y utiliza como medida de presión contra Washington este paso, por donde se transportaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, advirtió la semana pasada de que la navegación por Ormuz no será segura hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra y al bloqueo de los puertos iraníes.

Por su parte, Estados Unidos asegura que controlan el estrecho y que el comercio de petróleo en la región ha alcanzado niveles cercanos a los anteriores a la guerra.

Las fuerzas estadounidenses mantienen, a su vez, un bloqueo naval contra los puertos y buques iraníes y ha intensificado las sanciones contra la República Islámica en el marco de la operación 'Paria Económico', con la que busca cortar "todas las opciones económicas" de Irán y forzar su rendición en la guerra. EFE

PUBLICIDAD