Irán afirma que otros dos petroleros se incendiaron al chocar con minas en Ormuz

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Teherán, 20 oct (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que dos petroleros se incendiaron y quedaron inmovilizados tras chocar anoche con minas navales colocadas en una ruta "ilegal" al sur del estrecho de Ormuz, con lo que ascienden a ocho los buques que, según las autoridades iraníes, han colisionado con estos explosivos en la última semana.

"La explosión de las minas colocadas por la Armada de la Guardia Revolucionaria en una ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz provocó incendios en dos petroleros infractores, que quedaron inmovilizados", indicó el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

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La Guardia Revolucionaria no identificó los petroleros afectados ni precisó sus banderas, y tampoco ofreció información sobre posibles víctimas o daños materiales.

La fuerza militar advirtió una vez más de que transitar "por la ruta minada es ilegal y no tendrá otra consecuencia que la destrucción por el fuego de los bienes de los infractores".

Además, advirtió de que si Estados Unidos continúa con lo que calificó de "provocaciones" las compañías petroleras "tendrán que pagar un precio aún mayor", en referencia a los esfuerzos estadounidenses por restablecer el comercio en Ormuz.

Las autoridades iraníes informaron este martes de que un total de 122 buques han sido incluidos en su lista de "infractores" por incumplir sus protocolos de navegación en el estrecho de Ormuz y que otros 30 han recibido advertencias y serán incorporados a la lista si no cumplen las normas iraníes.

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La República Islámica trata de mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero como medida de presión, pero a su vez Estados Unidos asegura que ha logrado restablecer el tránsito de buques y que el comercio de petróleo en la región ha alcanzado niveles cercanos a los previos a la guerra. EFE