El supertifón Champi entra en zona filipina y activa alertas en el norte y este del país

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Manila, 20 oct (EFE).- El supertifón Champi, rebautizado localmente como Rosal, entró este martes en el área de responsabilidad de Filipinas, cuyas autoridades activaron alertas por fuertes vientos y oleaje en varias zonas del norte y este del país, según informó la Agencia Meteorológica filipina (PAGASA).

El ciclón, el decimoctavo del año en el archipiélago, entró a las 10.40 hora local (02.40 GMT) con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 230 km/h, a 1.385 kilómetros al este de Luzón (norte del país).

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Por ahora, el organismo activó la alerta de nivel 1, la más baja de una escala que llega hasta el 5, en cuatro zonas del norte (Batanes, las islas Babuyan, Cagayan e Isabela) y una en el este (Catanduanes).

Las zonas podrían registrar vientos de entre 39 y 61 km/h en las próximas 36 horas, según la agencia filipina, que define el nivel 1 como una amenaza de "mínima a menor" para vidas y propiedades, con posibles daños en algunas viviendas y cultivos.

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No obstante, el organismo advirtió que podrían activarse alertas de nivel 2 o 3 conforme Rosal se acerque a la isla de Batanes, algo previsto para el jueves, cuando se estima que se haya debilitado a categoría de tifón.

"El ojo del supertifón no impactará directamente sobre tierra firme en Batanes. Sin embargo, su proximidad extrema al grupo insular y a las islas más septentrionales causará efectos severos", dijo el administrador de PAGASA, Nathaniel Servando, en rueda de prensa.

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Las autoridades estimaron además rachas fuertes en buena parte del país hasta el jueves y olas de hasta 4,5 metros frente a Catanduanes (este), donde pidieron a todas las embarcaciones permanecer en puerto o buscar refugio.

El ciclón, que avanza hacia el oeste-noroeste a 25 km/h, tiene previsto girar hacia el noroeste el miércoles para salir del área filipina entre el viernes por la noche y el sábado, rumbo al norte, aunque la trayectoria aún puede variar, según detalló el organismo.

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Filipinas fue uno de los países más afectados en el Sudeste Asiático por los ciclones del año pasado, entre ellos el Kalmaegi y el supertifón Fung-wong, que en noviembre causaron más de 200 muertes y afectaron a millones de personas. EFE