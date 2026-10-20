Montevideo City Torque apunta a la épica ante un Atlético Mineiro con un pie en la final

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Montevideo, 20 oct (EFE).- Montevideo City Torque buscará este miércoles una épica en el encuentro que disputará ante Atlético Mineiro en los últimos 90 minutos de una serie de semifinales que tiene a los brasileños ganando por 3-0 y con un pie en la final.

El histórico estadio Centenario de Montevideo será testigo de un duelo que comenzará a las 19:00 hora local (22:00 GMT) y que decidirá qué equipo se enfrentará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla al vencedor de la serie que disputan Boca Juniors y Vasco da Gama.

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Montevideo City afrontará el partido en medio de una campaña histórica, que lo llevó a estar entre los cuatro mejores equipos de un torneo internacional por primera vez en su historia y a ser el mejor uruguayo de 2026 en los certámenes de Conmebol.

Sin embargo, saltará al campo de juego en su peor momento de una temporada que lo tuvo hasta el pasado fin de semana como líder de un Torneo Clausura uruguayo en el que llegó a acumular siete jornadas invicto y en el que solo logró sumar cuatro puntos de los últimos 15 que puso en juego.

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Del otro lado, Atlético Mineiro jugará cómodo por el resultado de la ida y con el foco puesto en poder tomarse una rápida revancha tras caer ante Lanús en la final de la Copa Sudamericana 2025.

Asimismo, el conjunto brasileño llegará al duelo con tres triunfos y una igualdad en sus últimos cuatro juegos del campeonato local, en el que se encuentra sexto y muy cerca de las posiciones de Copa Libertadores 2027.

Con al menos un cambio en un once inicial en el que un central dejará el equipo para dar ingreso a otro delantero, el conjunto uruguayo jugaría con Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles, Franco Pizzichillo; Braian Andrade o Nahuel da Silva, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón.

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Mientras tanto, Atlético Mineiro lo haría con Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitao, Lyanco, Ronan Lodi; Maycon, Kevin Castaño; Tomás Cuello, Víctor Hugo, Bernard y Reiner.

De esta forma, uruguayos y brasileños buscarán sellar el boleto a Barranquilla para jugar allí la final en busca de un título que ambos quieren ganar por primera vez.

- Alineaciones probables:

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles, Franco Pizzichillo; Braian Andrade, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón.

Entreandor: Marcelo Méndez.

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitao, Lyanco, Ronan Lodi; Maycon, Kevin Castaño; Tomás Cuello, Víctor Hugo, Bernard y Reiner.

Entrenador: Eduardo Domínguez.

Árbitro: El chileno Cristian Garay.

Hora: 19:00 hora local (22:00 GMT).

Cancha: Estadio Centenario de Montevideo. EFE