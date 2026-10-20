El Ejército de Israel refuerza la seguridad del país de cara a las elecciones para evitar "injerencias externas"

Guardar

El jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, Eyal Zamir, ha anunciado este martes que se ha procedido a reforzar la seguridad en todo el país de cara a las elecciones parlamentarias previstas para la próxima semana y con la vista puesta en evitar posibles "injerencias externas".

"Durante la última semana, hemos fortalecido nuestras defensas y reforzado nuestras tropas en todos los frentes, y mantenemos un alto nivel de alerta y preparación", ha recalcado en el marco de una visita a la División de Gaza de las Fuerzas Armadas durante una serie de labores de entrenamiento.

PUBLICIDAD

"Nuestros enemigos han sufrido golpes muy duros, pero siguen planeando ataques contra nosotros", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que el objetivo de las fuerzas israelíes es "permitir que se celebren elecciones democráticas interferencias".

Así, está previsto que se instalen a partir de este mismo martes unos 850 centros de votación en bases y puestos militares tanto dentro como fuera del país para que todos los soldados, "incluidos los que están destinados en lugares remotos o dentro de territorio enemigo", puedan ejercer su derecho a voto.

PUBLICIDAD

Estos centros permanecerán abiertos hasta el 27 de octubre, fecha en la que votará el resto del país.