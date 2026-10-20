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dentalia apuesta en el futuro de la odontología con su primer congreso médico: dentalia impulsa

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre de 2026

· La empresa experta en soluciones de salud bucal llevó a cabo su primer congreso médico para plantear ideas para transitar hacia la odontología del futuro.

· El encuentro reunió a especialistas y líderes de la industria para analizar las tendencias que están transformando la práctica odontológica

· Inteligencia artificial, odontología digital, neurociencia y nuevas tecnologías fueron algunos de los ejes de este encuentro con especialistas en salud bucodental.

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Como parte de su compromiso con el desarrollo y la profesionalización de la odontología en México, dentalia llevó a cabo el 1er Congreso dentalia impulsa, un espacio de intercambio de ideas dirigido a odontólogos, especialistas, asistentes y equipos clínicos interesados en conocer las tendencias que están definiendo el futuro de esta especialidad médica.

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Bajo el concepto "El futuro de la odontología empieza aquí", el congreso tuvó lugar en el Hotel Galería Plaza San Jerónimo, en la Ciudad de México, y reunió a especialistas nacionales e internacionales, quienes compartieron conocimientos, experiencias y herramientas alrededor de la innovación, la tecnología y la evolución de la práctica odontológica.

El sector de odontología tiene una presencia relevante en México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, los consultorios dentales forman parte del sector de Servicios de Salud y Asistencia Social, el cual registró un PIB trimestral de $236,120 millones de pesos en México durante el primer trimestre de 2026, lo cual representó un alza de 3.51% con respecto al trimestre anterior.

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Este foro reunió a cuatro especialistas que abordaron algunas de las principales tendencias que están transformando la odontología. El Dr. Gustavo Camañas González habló sobre neurociencia y experiencia del paciente; el Dr. Luis Daniel Mondragón, sobre odontología digital; la Dra. Lorena Rizo, sobre inteligencia artificial aplicada al diagnóstico; y el Dr. Daniel Neves, sobre tecnología, alineadores y odontología interdisciplinaria.

Asimismo, Alejandro Torres Torija, director clínico de dentalia, participó en el encuentro para compartir la perspectiva de la compañía sobre los retos y las oportunidades que enfrenta la práctica odontológica, así como la importancia de integrar lo más avanzado de la tecnología y la innovación, aplicados con excelencia clínica y la calidad de la atención, en línea con el modelo de negocio de la compañía.

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La jornada concluyó con el Grand Panel "El paciente al centro", un espacio de conversación interdisciplinaria sobre la evolución de la atención odontológica y el papel del paciente en una práctica cada vez más tecnológica.

Además de un programa de conferencias, este Congreso contempló un Grand Panel, espacios de networking, acceso a un área comercial con ocho stands, coffee breaks, comida y un kit de bienvenida, con el objetivo de ofrecer una experiencia integral de actualización y conexión para los asistentes.

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"Tras dos décadas de trabajo ininterrumpido, hoy más que nunca debemos plantearnos qué sigue para el ecosistema profesional de la odontología en México. En dentalia creemos que impulsar el futuro de nuestra profesión también significa generar espacios para aprender, compartir y conectar a quienes están transformando la manera de ejercerla. Este congreso representa precisamente eso: una oportunidad para mirar hacia adelante y seguir construyendo, juntos, una mejor experiencia para los pacientes", señaló Armando García Berumen, Director General de dentalia.

Con el 1er Congreso dentalia impulsa, la compañía busca fortalecer la conversación alrededor de cuatro ejes que forman parte de su visión para la odontología: excelencia clínica, innovación y tecnología, experiencia que transforma y colaboración, bajo la premisa de que el futuro de la profesión se construye a partir del conocimiento compartido y de una evolución constante en beneficio de los pacientes.

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Sobre dentalia

dentalia es una empresa mexicana con más de 20 años de experiencia en la transformación de la salud dental en México. A través de su modelo integral de servicios dentales. dentalia opera 60 clínicas en todo el país y ofrece planes dentales a través de aseguradoras, brokers y empresas. La misión de dentalia es crear una cultura de prevención para la salud dental en México.

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Para mayor información visita https://www.dentalia.com

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FUENTE dentalia