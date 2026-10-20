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Changan Automobile: Desde la I+D en el Reino Unido hasta las carreteras de América Latina, potenciando la movilidad local con tecnología global

PR Newswire

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BIRMINGHAM, Inglaterra, 20 de octubre de 2026

BIRMINGHAM, Inglaterra, 20 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Tras el debut del CHANGAN CS55 PLUS en el Mondial de l'Auto 2026, el Centro de I+D de Changan Reino Unido muestra sus capacidades tecnológicas centrales, profundizando en los detalles técnicos de este producto insignia global, así como en el marco de I+D global de Changan Automobile y sus logros en el desarrollo de vehículos eléctricos.

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El Changan BlueCore Ultra Hybrid es la tecnología central del CHANGAN CS55 PLUS, que se lanzará en los mercados latinoamericanos, ofreciendo a los clientes de América Latina un nuevo modelo HEV con más características de "BEV".

Como componente clave de la red global de I+D de Changan Automobile, el Centro de I+D del Reino Unido ha estado profundamente involucrado en la investigación y desarrollo de tecnologías de tren motriz desde su fundación en 2010. Se ha invertido un total acumulado de más de 200 millones de libras. Su ámbito de I+D abarca una variedad de direcciones tecnológicas, incluyendo combustibles, híbridos enchufables, eléctricos puros y tecnologías de celdas de combustible de hidrógeno.

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El centro ha estado potenciando sus capacidades de I+D internas, impulsando el desarrollo de múltiples motores de tren motriz y transmisiones para el sistema Changan BlueCore Ultra Hybrid, al mismo tiempo que sienta una base sólida para la adaptación localizada de productos en mercados extranjeros.

Desarrollo de la transmisión, optimización del rendimiento y validación del vehículo... En el laboratorio de I+D de transmisiones, cada etapa muestra plenamente la capacidad tecnológica de vanguardia de Changan Automobile. Los representantes de los medios de comunicación latinoamericanos participaron en discusiones con el equipo de I+D sobre tecnologías híbridas, electrificación y las tendencias futuras del desarrollo de trenes motrices, adquiriendo una mayor comprensión de la acumulación tecnológica y las capacidades innovadoras de Changan en el sector de los vehículos de nueva energía.

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Durante la sesión de experiencia interactiva, se presentaron modelos como el CHANGAN DEEPAL S05, CHANGAN DEEPAL S07 y AVATR 07L. Estos vehículos han sido sometidos a un exhaustivo ajuste de localización por expertos británicos, demostrando una combinación de estilo local y excelencia en el manejo de sus chasis y rendimiento de potencia en una variedad de condiciones viales, como autopistas, calles urbanas y curvas rurales.

Abordando los desafíos únicos de los mercados latinoamericanos, incluidas las altitudes elevadas, las condiciones complejas de las carreteras, los viajes de larga distancia y el desarrollo desigual de la infraestructura de carga, el equipo de I+D británico de Changan Automobile mantuvo discusiones en profundidad con los visitantes. Las discusiones se centraron en la calibración del sistema de potencia, la optimización del rendimiento del vehículo y la adaptabilidad local de las tecnologías de energía nueva, y se llevó a cabo un seminario especializado centrado en los requisitos de rendimiento del chasis para los mercados latinoamericanos. Estas iniciativas reflejan aún más el enfoque centrado en el usuario de Changan, integrando la I+D global con los mercados locales.

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América Latina es clave para la globalización de Changan Automobile y sirve como una base vital para su transformación en energía nueva y mejora de productos. En el futuro, Changan continuará aprovechando su red global de I+D para acelerar la implementación y aplicación de tecnologías avanzadas de hibridación y electrificación, como el sistema Changan BlueCore Ultra Hybrid, en los mercados latinoamericanos, satisfaciendo las crecientes necesidades de viaje de los consumidores locales con productos más eficientes, inteligentes y confiables.

"Integramos nuestra experiencia tecnológica global con validación y ajustes localizados, adaptándonos a las condiciones de carretera, clima y altitud de América Latina para ofrecer a los usuarios locales una experiencia de viaje más segura y eficiente", dijo Zhang Jiaxiang, gerente general del Centro de I+D de Changan UK.

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Mirando hacia adelante, Changan Automobile aprovechará el poder de su red global de I+D para integrar sin fisuras su experiencia tecnológica global con las demandas locales de los mercados latinoamericanos, acelerando la transición hacia la transformación energética y la mejora de productos en la región, ofreciendo a los consumidores latinoamericanos soluciones de movilidad más eficientes, inteligentes y confiables.

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FUENTE Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.