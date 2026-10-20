16/10/2026 Café Saula (Pascual) prevé expandirse hacia la hostelería 'premium' de Asturias, Galicia y Cantabria. MADRID, 20 (EUROPA PRESS) Café Saula, la marca de café premium de Pascual, ha puesto en marcha un plan de expansión nacional dirigido a la hostelería premium y tras aterrizar en Madrid en 2026, prevé llegar a Galicia, Asturias y Cantabria en una segunda fase. Según ha informado la compañía en un comunicado, Café Saula impulsará un crecimiento selectivo de la mano de restaurantes gastronómicos, cafeterías de especialidad, brunch cafés, panaderías premium y hoteles boutique. La marca, que cuenta con una plantilla de 80 trabajadores, tiene como objetivo superar el millón de kilos de café en 2026. El director general de Café de Pascual, Javier Peña, ha afirmado que "Café Saula es una marca con una identidad muy definida, construida durante más de 75 años alrededor de la excelencia". "Queremos seguir creciendo, pero hacerlo de forma coherente con nuestros valores, incorporando establecimientos que compartan nuestra forma de entender el café y que nos permitan seguir reforzando nuestro posicionamiento en el segmento premium", ha señalado. MÉTODO PROPIO El posicionamiento de Café Saula se sustenta en un método propio que pone el foco en la calidad en cada etapa del proceso. Según ha explicado la empresa, "la marca selecciona los mejores granos 100% arábica en los orígenes más reconocidos del mundo, preserva el mismo equilibrio de aroma, sabor y cuerpo en cada taza, cuida cada detalle con su exclusivo enfriado por aire que ayuda a conservar su esencia junto a un tueste lento y homogéneo, 14 minutos para desarrollar todos sus matices y la riqueza escondida en cada grano". Peña ha afirmado que esta filosofía que acompaña la estrategia de expansión de marca se resume en que la compañía no vende simplemente café, sino "un método". Un enfoque que, según la empresa, refleja su apuesta por aportar valor a

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Café Saula, la marca de café premium de Pascual, ha puesto en marcha un plan de expansión nacional dirigido a la hostelería premium y tras aterrizar en Madrid en 2026, prevé llegar a Galicia, Asturias y Cantabria en una segunda fase.

Según ha informado la compañía en un comunicado, Café Saula impulsará un crecimiento selectivo de la mano de restaurantes gastronómicos, cafeterías de especialidad, brunch cafés, panaderías premium y hoteles boutique.

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La marca, que cuenta con una plantilla de 80 trabajadores, tiene como objetivo superar el millón de kilos de café en 2026.

El director general de Café de Pascual, Javier Peña, ha afirmado que "Café Saula es una marca con una identidad muy definida, construida durante más de 75 años alrededor de la excelencia".

"Queremos seguir creciendo, pero hacerlo de forma coherente con nuestros valores, incorporando establecimientos que compartan nuestra forma de entender el café y que nos permitan seguir reforzando nuestro posicionamiento en el segmento premium", ha señalado.

MÉTODO PROPIO

El posicionamiento de Café Saula se sustenta en un método propio que pone el foco en la calidad en cada etapa del proceso. Según ha explicado la empresa, "la marca selecciona los mejores granos 100% arábica en los orígenes más reconocidos del mundo, preserva el mismo equilibrio de aroma, sabor y cuerpo en cada taza, cuida cada detalle con su exclusivo enfriado por aire que ayuda a conservar su esencia junto a un tueste lento y homogéneo, 14 minutos para desarrollar todos sus matices y la riqueza escondida en cada grano".

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Peña ha afirmado que esta filosofía que acompaña la estrategia de expansión de marca se resume en que la compañía no vende simplemente café, sino "un método".

Un enfoque que, según la empresa, refleja su apuesta por aportar valor a través del producto, el conocimiento y la cultura cafetera.

Como parte de esta estrategia, Café Saula acompañará a los establecimientos seleccionados con formación especializada, catas y demostraciones prácticas para trasladar su cultura cafetera y poner en valor la calidad del producto.

La compañía de café identificará entre dos y tres establecimientos de referencia en cada uno de los mercados, que actuarán como embajadores de la marca antes de su expansión a nuevos territorios.

EL AUGE DEL CAFÉ PREMIUM

La compañía ha afirmado que la expansión de Saula coincide con un momento de transformación para el sector cafetero.

Así, ha explicado que la demanda mundial de café continúa creciendo en un contexto marcado por los desafíos que afronta la producción, como el impacto del cambio climático en las cosechas o las tensiones geopolíticas que afectan al comercio internacional.

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A pesar de este escenario, el mercado sigue evolucionando hacia propuestas de mayor calidad y valor añadido, impulsadas por consumidores cada vez más exigentes.

La empresa ha señalado que, en paralelo, los usuarios muestran un interés creciente por conocer el origen del café, su trazabilidad, el tipo de tueste o los procesos de elaboración impulsando el desarrollo de cafeterías de especialidad y de establecimientos que sitúan el café como un elemento clave de la experiencia gastronómica.

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En este contexto, la marca aspira a consolidarse como "un aliado para aquellos establecimientos que entienden el café como un elemento capaz de aportar valor, diferenciación y fidelización".