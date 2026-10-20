Bruselas apura la negociación con Mauritania para evitar la expulsión de la flota europea

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Estrasburgo (Francia), 20 oct (EFE).- El comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, dijo esta martes que tiene previsto hablar el jueves con el ministro de Pesca de Mauritania sobre la renovación del acuerdo pesquero con ese país, el más importante de la Unión Europea, ante la proximidad de su expiración, que podría obligar a la flota comunitaria a abandonar esas aguas.

"Espero que podamos llegar a un acuerdo en las negociaciones con las autoridades mauritanas. Pasado mañana tengo una videollamada con el ministro de Mauritania para debatir este asunto y espero que podamos encontrar alguna base común, porque este acuerdo es de una importancia crítica para la flota pesquera europea", dijo Kadis en rueda de prensa.

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El acuerdo ofrece cerca de un centenar de licencias para buques de diez países comunitarios; España destaca entre sus beneficiados, con más de 50. Permite la captura de algo más de 280.000 toneladas de especies como camarones, peces demersales, pequeñas especies pelágicas y atún.

El protocolo actual expira el próximo 14 de noviembre. Los contactos mantenidos hasta la fecha no han dado fruto, entre otros motivos por las exigencias económicas de Mauritania, que reclama un aumento en la contrapartida financiera (actualmente fijada en 60,8 millones de euros anuales).

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España, Portugal, Países Bajos y Letonia elevaron recientemente la presión sobre la Comisión Europea con el envío de una carta ante la posibilidad de que se produzca un parón que obligue a salir a los buques de esas aguas y pidieron un plan por si hay retrasos en la renovación.

Este mismo martes, la eurodiputada gallega Ana Miranda (BNG) dirigió una carta al comisario Kadis, a la que tuvo acceso EFE, en la que expresa preocupación por el estado de las negociaciones, después de que Bruselas haya informado de una falta de progreso, "lo que plantea la perspectiva de que el acuerdo actual expire de forma inminente".

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La eurodiputada alerta del impacto que tendría para Galicia, en particular "en las semanas previas a la Navidad, cuando nuestros operadores generan una proporción significativa de sus ingresos anuales".

Explica que cuatro buques gallegos faenan en aguas mauritanas y se verían obligados a marcharse, cuando son una flota "altamente especializada sin alternativas viables, ni en Senegal ni en el Sáhara Occidental", por lo que "si no se alcanzara un nuevo acuerdo o no se prorrogara el actual, unas 70 personas perderían sus puestos de trabajo", aparte del impacto que tendría sobre el empleo indirecto.

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Además, alerta de que, si sale la flota europea, esos caladeros quedarán abiertos a flotas de terceros países, "lo que podría acarrear importantes riesgos medioambientales".

"Es de la máxima importancia que la Comisión tome las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las actividades pesqueras de la UE en aguas mauritanas. Si esto resultara imposible, la Comisión debe garantizar que nuestra industria reciba la compensación adecuada por las pérdidas resultantes, ya que la situación a la que se enfrentan los pescadores gallegos se vuelve cada día más precaria", concluye Miranda. EFE

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