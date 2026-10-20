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Broxel reconoce los avances para fortalecer inclusión financiera con la Ley de Economía Digital

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos entra a su etapa final en el Congreso. La Cámara de Diputados la aprobó el pasado 6 de octubre, con 330 votos a favor y 122 en contra. Después, las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera del Senado avalaron la minuta con 19 votos a favor y 8 en contra. El dictamen recibió primera lectura el 14 de octubre y se perfila para su votación en el pleno en los próximos días.

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Broxel, financiera mexicana con más de 15 años de operación en infraestructura de pagos, respalda la iniciativa y pide que la regulación secundaria incorpore la experiencia de los participantes del ecosistema de pagos digitales. "Los términos de este debate y su posterior reglamentación determinarán si México consolida la digitalización de sus pagos o si únicamente transitamos hacia un cambio administrativo de ventanilla", señaló Gustavo Gutiérrez, CEO de Broxel.

Un diagnóstico compartido

México cuenta con una infraestructura robusta de pagos a través de SPEI, CoDi, DiMo y códigos QR, pero su uso cotidiano sigue rezagado. De acuerdo con la ENIF 2024, el 85.2% de las compras menores a 500 pesos se pagan en efectivo, y la ENAFIN 2024 indica que el 86% de los micronegocios cobra en efectivo.

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"El objetivo estratégico debe centrarse en posicionar al dinero digital como la opción superior en conveniencia, seguridad y confiabilidad; la población adopta alternativas digitales cuando percibe un beneficio tangible" , afirmó Gutiérrez.

La ley acierta en varios frentes. Reconoce la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano para la contratación remota de servicios financieros, amplía las facultades del Banco de México sobre cuentas simplificadas, fija directrices para aceptar pagos con códigos QR y consagra la interoperabilidad como principio rector. En la discusión en comisiones, el senador Manuel Huerta subrayó que "una economía digital no es más justa si no reduce obstáculos, amplía oportunidades y no deja atrás a nadie".

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El ámbito de las remesas ilustra con claridad la transición en curso. En 2025, el 99.1% de las remesas ingresó por transferencia electrónica, pero cerca de la mitad se cobró en efectivo y perdió así la trazabilidad y la seguridad del canal digital. La Tarjeta Finabien, que facilita la apertura de cuentas desde Estados Unidos, es un ejemplo de política pública orientada a cerrar ese ciclo. "La inclusión financiera no se agota en abrir cuentas; el verdadero valor está en asegurar que su uso trascienda la mera recepción de fondos", explicó el directivo.

Tres ajustes para la regulación secundaria

1. Gradualidad con criterios objetivos. Una vez que la ley entre en vigor, Hacienda tendrá 15 días hábiles para definir los sectores donde los pagos digitales serán obligatorios. Las gasolineras y las casetas son los primeros perfilados. Broxel propone que esa decisión se

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base en reglas públicas: cobertura de conectividad por municipio, alternativas tecnológicas disponibles, plazos escalonados y mecanismos de contingencia. Chiapas registra una cobertura de internet inferior al 58%. "Imponer la obligatoriedad sin garantizar acceso equivale a excluir con otro nombre a quienes la ley busca integrar", sostuvo Gutiérrez.

2. Criterios homogéneos de ciberseguridad. Un mayor volumen de pagos digitales amplía la superficie de ataque para el fraude. Broxel plantea que la CNBV y Banxico emitan lineamientos mínimos de observancia general para todos los proveedores en sectores estratégicos: seguridad certificada, monitoreo antifraude en tiempo real, autenticación robusta y protocolos expeditos de reporte de incidentes. "Sin un piso común de ciberseguridad, los eslabones más débiles de la cadena se convierten en el punto de entrada de los actores maliciosos", apuntó el CEO.

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3. Piso parejo en interoperabilidad. Las experiencias de India y Brasil muestran que los sistemas abiertos alcanzan su potencial cuando bancos e instituciones no bancarias operan bajo las mismas reglas. "México debe garantizar que SOFIPOs, SOFOMs e IFPEs, que atienden a los segmentos con menor acceso a la banca tradicional, compitan en igualdad de condiciones y con acceso a las mismas infraestructuras de pago", señaló Gutiérrez.

"La iniciativa tiene el diagnóstico adecuado y los instrumentos normativos necesarios. Su éxito dependerá de una transición gradual y ordenada, de una ciberseguridad compartida por todos los actores y de un piso parejo que permita a cada participante contribuir a la inclusión financiera que México necesita" , concluyó el CEO de Broxel.

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FUENTE Broxel