Alba Silva y Sergio Rico sufren un brutal robo en su casa de Sevilla: "Están absolutamente devastados"

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Durísimos momentos para Alba Silva y Sergio Rico, ya que tal y como ha adelantado en primicia el programa 'Vamos a ver' cinco encapuchados habrían asaltado la vivienda en la que reside la pareja con sus dos hijos en una exclusiva urbanización a las afueras de Sevilla en torno a las 22.00 horas de este lunes, cuando el futbolista, su mujer, sus pequeños -Carla y Sergio, de 2 años y 4 meses respectivamente- y la madre de la influencer se encontraban cenando.

Los ladrones, muy violentos, no solo habrían arrasado con todo lo que encontraron a su paso, sino que además de robarle diferentes objetos de valor -como joyas, relojes, y dinero en metálico-, les habrían golpeado y amordazado, convirtiendo una noche tranquila en la mayor pesadilla de sus vidas.

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Al residir en una urbanización que cuenta con seguridad privada, la pareja no tenía activadas las alarmas de vigilancia al ser temprano y estar todavía cenando, por lo que los cinco asaltantes, que no serían españoles, que iban con los rostros tapados y guantes, y que podrían pertenecer a alguna banda criminal organizada, habrían accedido a su residencia por la puerta principal.

Y a pesar de que Sergio, Alba y el resto de su familia habrían corrido a ocultarse en una de las habitaciones, según el espacio presentado por Patricia Pardo los ladrones habrían conseguido derribar la puerta y, además de saquear absolutamente todas sus pertenencias de valor, habrían agredido tanto al portero como a la creadora de contenido, produciéndose momentos de muchísima angustia hasta que los asaltantes abandonaron el lugar y pudieron pedir ayuda a los servicios de emergencias.

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La pareja, que estaría en shock y absolutamente devastados, habrían interpuesto ya la denuncia en la comandancia de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), de ahí que las autoridades habrían recomentado a la modelo que no hablase con la prensa sobre lo sucedido al estar la investigación abierta, como ella misma ha confesado sin poder contener las lágrimas en conversación con el periodista Kike Calleja.

También Sergio ha atendido al programa para confirmar el robo, aunque visiblemente molesto ha desmentido que los ladrones le diesen una brutal paliza ante la preocupación que habría desatado la información entre sus familiares y seres queridos que desconocían el asalto que sufrieron en la noche de este lunes en su vivienda.

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