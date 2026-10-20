Perú

El veto al crecimiento

El texto sustitutorio limita la delegación solicitada por el Ejecutivo a seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, dejando fuera cambios laborales, tributarios, mineros, de infraestructura, energía y servicio civil público

Personas sentadas alrededor de una mesa de madera con micrófonos, documentos, letreros con nombres y banderas en una sala
Los integrantes de una comisión parlamentaria debaten iniciativas legales durante una sesión de trabajo en el parlamento de Perú. (Congreso de la República)
Guardar

Hay muchas maneras de impedir que una economía crezca. Una es adoptar malas políticas. Otra, menos visible pero igualmente dañina, es impedir sistemáticamente que las buenas reformas siquiera tengan oportunidad de intentarse. Eso es lo que está en juego en la discusión sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

La propuesta original del Gobierno estaba lejos de ser perfecta. Contenía materias demasiado amplias, algunas insuficientemente delimitadas y otras que justificaban una discusión más profunda en el Congreso. El propio Ejecutivo ya había reducido la ambición de varios planteamientos respecto de sus versiones iniciales. Correspondía, por tanto, precisar, poner límites, introducir salvaguardas y retirar aquello que no justificara una delegación.

PUBLICIDAD

Pero una cosa es controlar al Ejecutivo y otra convertir el control en un veto a la reforma. El texto sustitutorio aprobado en comisión reduce la delegación a 90 días y la circunscribe esencialmente a seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. En el camino quedan fuera materias vinculadas con formalización, empleo juvenil, regulación laboral y tributaria, barreras burocráticas, calidad regulatoria, minería, servicio civil, integridad pública, infraestructura y energía; mientras otras, como APP y liberación de interferencias, sobreviven parcialmente.

El Congreso Bicameral se instala y pone en marcha la nueva legislatura
El Congreso Bicameral se instala y pone en marcha la nueva legislatura| Foto: Congreso de la República

El problema no es solo legislativo. Es también de economía política. Las reformas suelen generar beneficios amplios pero graduales, mientras sus costos son inmediatos y recaen sobre grupos concretos, que tienen mayores incentivos para oponerse. De allí el conocido sesgo hacia el statu quo. Por eso las ventanas de oportunidad política importan. Al inicio de un gobierno existe mayor capital para impulsar cambios y enfrentar resistencias. Esa oportunidad dura poco: cuanto más se postergan las reformas, más difícil resulta llevarlas adelante. Un estudio muy interesantes del Fondo Monetario del 2019, que analizaba el costo político de las reformas, encontraba precisamente que el sesgo hacia el statu quo disminuye durante el primer año de gobierno y que aumenta la probabilidad de reformas importantes.

PUBLICIDAD

Y en el Perú llevamos demasiado tiempo pagándolo. Nuestro problema de crecimiento ya no es fundamentalmente macroeconómico. Conservamos fortalezas importantes en inflación, reservas, deuda pública y estabilidad monetaria. Nuestro cuello de botella es cada vez más microeconómico e institucional: baja productividad, informalidad, regulación deficiente, infraestructura insuficiente, escasa capacidad estatal y dificultades para transformar inversión potencial en inversión efectiva.

Es sumamente preocupante ver como la productividad del país se ha ido al subsuelo. De acuerdo a las estimaciones Banco Central, está se encuentra en terreno negativo desde hace más de un quinquenio, lo cual golpea fuertemente al bienestar ciudadano.

Vista panorámica del hemiciclo con legisladores en sus escaños, escritorios con computadoras y la bandera de Perú
El pleno del Congreso de la República sesiona durante la votación que rechazó otorgar facultades legislativas en seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)

Tomemos la informalidad. Las microempresas representan el 93,8% de las empresas formales y concentran buena parte del empleo privado, pero presentan niveles extraordinariamente bajos de productividad. En 2025, el 89,7% de sus trabajadores era informal. El Ejecutivo solicitó facultades para simplificar la formalización de las MYPE y revisar elementos del régimen laboral y tributario. Las facultades específicas fueron retiradas.

Esto no es una discusión abstracta. La OCDE identifica precisamente la informalidad como uno de los mayores obstáculos al crecimiento peruano y recomienda combinar simplificación de regulaciones laborales y empresariales, reducción de costos no salariales, mejoras de capacidades, fiscalización y una reforma del sistema tributario para las empresas pequeñas.

Algo parecido ocurre con los jóvenes. El 84,8% de los trabajadores entre 14 y 24 años está en la informalidad, mientras el desempleo juvenil prácticamente duplica el promedio nacional. La solicitud planteaba medidas de empleo, empleabilidad, formación y autoempleo juvenil. También fueron excluidas.

Keiko Fujimori habla ante micrófonos junto a Luis Galarreta en una mesa de reuniones con carteles del Consejo de Ministros
La presidenta Keiko Fujimori encabeza la sesión del Consejo de Ministros en la que se aprobó el proyecto para solicitar facultades legislativas al Congreso de Perú. (Presidencia del Perú)

O miremos la regulación. Entre noviembre de 2017 y junio de 2026, la PCM evaluó 1.787 proyectos normativos y 830 correspondían a nuevos procedimientos administrativos. El Estado intenta simplificar mientras continúa creando trámites. Se solicitaron facultades sobre barreras burocráticas y calidad regulatoria. Tampoco sobrevivieron al recorte.

Y quizá el ejemplo más paradójico sea la minería. El Perú atraviesa términos de intercambio extraordinariamente favorables y dispone de una cartera minera de alrededor de US$64 mil millones que, según el FMI, podría elevar nuestro crecimiento potencial entre 0,5 y 1 punto porcentual. Sin embargo, buena parte de esa cartera lleva años paralizada por complejidad burocrática y conflictos sociales. La actualización de la regulación minera solicitada por el Ejecutivo tampoco fue incluida.

Se puede discrepar con alguna de las propuestas. Pero descartarlas prácticamente en bloque revela un problema mayor: frente al riesgo de reformar mal, estamos escogiendo la aparente seguridad de no reformar. Y no reformar también es una decisión de política económica. Tiene costos enormes para el Perú.

Imagen compuesta con Keiko Fujimori a la izquierda y el edificio del Congreso de la República del Perú con una estatua a la derecha
La presidenta Keiko Fujimori solicita al Congreso de la República del Perú delegación de facultades legislativas en materia de seguridad y reforma estatal. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Aquí aparece otra enseñanza importante de la literatura: las reformas funcionan mejor como paquetes coherentes que como intervenciones aisladas. Formalización sin reforma tributaria sirve poco. Simplificación sin mejor capacidad estatal también. Promover inversión sin acelerar permisos y eliminar interferencias deja intacto el cuello de botella. Mejorar infraestructura sin proteger adecuadamente la capacidad de decisión de los funcionarios vuelve a producir parálisis.

Las complementariedades importan. Cuando se desmonta una agenda pieza por pieza, puede terminar sobreviviendo muy poco de su capacidad transformadora. La magnitud de lo que está en juego tampoco es menor. La OCDE estimó recientemente para el Perú que un paquete ambicioso de reformas que eleve productividad, reduzca informalidad y mejore instituciones podría llevar el PBI per cápita hacia 2070 a alrededor del 65% del promedio de la OCDE. Bajo las políticas actuales, llegaría aproximadamente al 45%. Veinte puntos porcentuales de diferencia no son una discusión para economistas. Son salarios. Son empleos formales. Son recursos fiscales. Son mejores servicios públicos. Son oportunidades para nuestros hijos.

Vista panorámica del hemiciclo del Congreso de Perú con legisladores sentados en sus escaños y una bandera nacional al fondo
El pleno del Congreso de la República del Perú debate durante la sesión en la que se rechazó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo sobre seguridad y el fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)

Por supuesto que la inseguridad es urgente. Y por supuesto que debemos prepararnos para El Niño. Pero hay una confusión peligrosa en la oposición a este gobierno, que ha recortado horrorosamente las facultades, en pensar que solo constituye una emergencia aquello que explota mañana. Una economía que pierde productividad durante años también es una emergencia. Una generación de jóvenes entrando mayoritariamente por la puerta de la informalidad también lo es. Una inversión minera que tarda décadas en materializarse también. Un Estado incapaz de ejecutar proyectos a tiempo también.

La urgencia no es solamente evitar la próxima inundación o enfrentar al próximo delincuente. También es conseguir que dentro de diez años los peruanos sean sustancialmente más productivos y vivan mejor. El Congreso tiene todo el derecho —y la obligación— de poner límites a las facultades delegadas. Debe exigir precisión, preservar derechos y evitar cheques en blanco. Pero control no significa inmovilismo. Después de más de una década postergando reformas, el mayor riesgo quizá ya no sea equivocarnos al cambiar. Es seguir encontrando razones para no hacerlo. Eso tiene un nombre: veto al crecimiento. Y es sumamente irresponsable e indolente para con un país que necesita urgentemente el progreso.

Imagen I6CON7DNARCKFKMP3LMSCWS37A

Temas Relacionados

Reformas estructuralesInformalidad laboralProductividadperu-opinion

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

31 Minutos en Lima: Link de compra en preventa y paso a paso para obtener tus entradas para el show

Las marionetas chilenas se alistan para llegar a nuestro país con un espectáculos esperado por sus seguidores

31 Minutos en Lima: Link de compra en preventa y paso a paso para obtener tus entradas para el show

CTS de noviembre 2026: requisitos para cobrar el beneficio y la fórmula de cálculo

La norma exige acumular ese período dentro del semestre para acceder al beneficio, mientras que quienes no lo alcancen generarán un derecho proporcional que será abonado durante el siguiente ciclo semestral

CTS de noviembre 2026: requisitos para cobrar el beneficio y la fórmula de cálculo

Solo 3 de cada 10 grandes compañías valen más que sus negocios por separado: ¿cómo lo afrotan las firmas en Perú?

Los conglomerados con mejor desempeño concentran sus presupuestos en divisiones con perspectivas futuras en vez de repetir montos previos, de acuerdo con un informe de Boston Consulting Group. ¿Y los demás?

Solo 3 de cada 10 grandes compañías valen más que sus negocios por separado: ¿cómo lo afrotan las firmas en Perú?

Comisión de Ética aprueba informe que recomienda suspender 120 días a Julián Pérez Mallqui por agresión a su expareja

La medida incluye un descuento de su sueldo durante el tiempo que dure la suspensión. Medida fue aprobada en el grupo de trabajo por cinco votos a favor y uno en contra

Comisión de Ética aprueba informe que recomienda suspender 120 días a Julián Pérez Mallqui por agresión a su expareja

Designan a hermana de senador Daniel Barragán en EsSalud en medio del debate de facultades

Presidenta del Seguro Social de Salud nombró a María del Carmen Barragán como su asesora. Designación se produjo dos días después de que un grupo de bancadas, incluida Obras, abandonara la Comisión de Constitución del Senado.

Designan a hermana de senador Daniel Barragán en EsSalud en medio del debate de facultades
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comisión de Ética aprueba informe que recomienda suspender 120 días a Julián Pérez Mallqui por agresión a su expareja

Comisión de Ética aprueba informe que recomienda suspender 120 días a Julián Pérez Mallqui por agresión a su expareja

Designan a hermana de senador Daniel Barragán en EsSalud en medio del debate de facultades

Guillermo Bermejo reaparece a días de cumplir un año en prisión por afiliación terrorista

Padre de Franco Vidal, virtual alcalde de Ate, es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Martín Vizcarra es ingresado a UCI por aparente problema cardiaco

ENTRETENIMIENTO

31 Minutos en Lima: Link de compra en preventa y paso a paso para obtener tus entradas para el show

31 Minutos en Lima: Link de compra en preventa y paso a paso para obtener tus entradas para el show

Juliana Oxenford denunció que un hombre la sigue desde hace un mes: “Ha ido al canal y a mi casa”

Guty Carrera celebra su triunfo en Top Chef VIP 5: “No me cabe la emoción en el pecho”

Guty Carrera ganó Top Chef VIP 5: el peruano obtuvo 200 mil dólares en el reality de Telemundo

Melissa Klug dedica emotivas palabras a su hija Gianella Marquina tras convertirse en madre por primera vez: “Mi pequeña bendición”

DEPORTES

Sofía Neves, la punta de Rebaza Acosta que sorprendió a Alianza Lima, jugó en Europa y busca acabar con los preconceptos del vóley uruguayo

Sofía Neves, la punta de Rebaza Acosta que sorprendió a Alianza Lima, jugó en Europa y busca acabar con los preconceptos del vóley uruguayo

Alianza Lima oficializó la salida de Taylor Fricano: la opuesta estadounidense se desvinculó del club por mutuo acuerdo

Flavia Montes enciende la polémica y asegura que Alianza Lima vs Regatas es el clásico del vóley peruano

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan busca contratar a ‘Tomezinha’

Programación de la fecha 3 de la Champions League 2026/27 HOY: horarios y canales TV en Perú de los partidos por fase de la liga