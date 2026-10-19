Senador Cepeda critica la "batalla cultural" de De la Espriella y su visión "autoritaria"

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Bogotá, 19 oct (EFE).- El senador colombiano y excandidato presidencial de izquierda Iván Cepeda cuestionó la "batalla cultural" del presidente Abelardo de la Espriella y su intento de imponer una visión única y autoritaria de la historia.

"Cuando alguien cree que la historia es tan pequeña como su propia visión, como considero que ocurre con De la Espriella, termina defendiendo una perspectiva fundamentalmente autoritaria, militarista, religiosa, racista, homofóbica y patriarcal", afirmó Cepeda en una entrevista con EFE que se publicará íntegramente este martes.

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La declaración de Cepeda se produce en un contexto marcado por la retirada de decenas de piezas del Museo Nacional en Bogotá relacionadas con las luchas feministas y LGTBIQ+, la violencia política y el proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyo acuerdo se firmó en 2016.

Para el senador del partido Pacto Histórico, la cultura debe ser "un campo democrático al que concurren muchos sectores", frente a lo que considera un intento del actual Gobierno de imponer una interpretación de la historia ajustada a su visión ideológica.

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"¿De la Espriella les va a decir a las víctimas de este país cómo deben interpretar la historia y la memoria", se preguntó Cepeda, quien cuestionó también que se pretenda establecer una única visión válida de la religión, la familia y la sociedad.

El senador sostuvo que Colombia "es una sociedad diversa y multicultural, en la que confluyen la cultura occidental, los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes, las diversidades sexuales y distintas formas de entender el mundo".

"En Colombia existe una gran diversidad que se expresará culturalmente y defenderá las culturas del país", agregó.

El Gobierno de De la Espriella ha defendido sus competencias para revisar los contenidos museográficos de todos los centros culturales del Estado con el objetivo de evitar lo que califica de "adoctrinamiento político" e, incluso, "apología del terrorismo".

Por su parte, representantes del sector cultural y organizaciones sociales han cuestionado la medida por sus posibles efectos sobre la memoria histórica.

Cepeda expresó en la red social X su solidaridad con la exsenadora María José Pizarro y su hermana, María del Mar Pizarro, ante lo que calificó como una nueva agresión del mandatario que ordenó retirar de espacios públicos cualquier mención a Carlos Pizarro, antiguo comandante de la guerrilla del M-19 que participó en un proceso de paz, dejó las armas, y fue asesinado en 1990, cuando era candidato a la presidencia del país.

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La controversia ha trasladado al ámbito cultural el enfrentamiento político entre el Gobierno y sectores que consideran que la revisión de las exposiciones puede dejar fuera relatos fundamentales de la historia reciente de Colombia. EFE

(foto)