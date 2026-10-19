Tundu Lissu, el líder opositor acusado de traición por desafiar a la represión en Tanzania

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Nairobi, 19 oct (EFE).- El líder opositor Tundu Lissu fue nominado este lunes como finalista al premio Sájarov 2026 del Parlamento Europeo, en un reconocimiento a su constante lucha contra la represión en Tanzania, motivo por el que se encuentra encarcelado y a la espera del veredicto en su juicio por traición.

La acusación le atribuye llamamientos a impedir las elecciones generales del 29 de octubre de 2025, pero el líder opositor aseguró el pasado 23 de septiembre que sus discursos no constituyen delito alguno bajo la ley tanzana.

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"No juzgarán a una sola persona. Sentarán un precedente que se seguirá durante años", declaró ese mismo día ante el panel de tres jueces para defender su inocencia del cargo de traición, delito que puede acarrear la pena de muerte.

Lissu, de 58 años, fue detenido en abril de 2025 mientras terminaba de pronunciar un discurso en un mitin del Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), el primero de la oposición y en el que ejerce de presidente.

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Chadema pretendía presentarse a los comicios, pero la formación finalmente quedó descalificada del proceso electoral.

Esas elecciones se saldaron con una abrumadora victoria de la actual presidenta, Samia Suluhu Hassan, quien reprimió con dureza las protestas postelectorales, en las que hubo 518 muertos, según una comisión de investigación designada por la propia mandataria.

Expertos de las Naciones Unidas afirmaron que al menos 700 personas murieron durante las protestas, y Chadema cifró en hasta 1.000 los muertos, citado por la organización Human Rights Watch (HRW).

El líder opositor ya había sido arrestado en múltiples ocasiones en el pasado, pero esta es la primera vez que afronta una acusación por traición.

Además, Lissu fue herido de gravedad en septiembre de 2017 al recibir decenas de disparos cerca de su casa en Dodoma, la capital tanzana, por parte de hombres armados que nunca fueron identificados ni arrestados.

Chadema denunció entonces que el tiroteo estuvo motivado por razones políticas, por sus críticas al Gobierno del entonces presidente, John Magufuli (2015-2021).

Al acabar su atención médica de urgencia en Tanzania, fue trasladado primero a Kenia y después a Bélgica para recibir tratamiento hospitalario adicional.

Se mantuvo en ese país europeo hasta que decidió volver para enfrentarse en las elecciones generales de octubre de 2020 a Magufuli, que logró una amplia victoria.

Tras denunciar unas elecciones "repletas de irregularidades" y no reconocer los resultados, Lussu volvió a abandonar el país.

Magufuli murió en 2021, Hassan le sucedió al frente del país, y en 2023 levantó la prohibición de mítines políticos impuesta por su predecesor, año en el que el líder opositor regresó a Tanzania. EFE