Temas del día de EFE Internacional del lunes 19 de octubre

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DESTACADOS

FRANCIA PROTESTAS

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París - Partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil continúan evaluando las consecuencias de las protestas contra la carestía de la vida que estallaron el sábado y que derivaron en varias ciudades en disturbios violentos, pillaje y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y de los que tanto el Gobierno como la ultraderecha responsabilizan a la extrema izquierda.

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BRASIL ELECCIONES

Río de Janeiro- El futuro del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a prisión por golpismo, también se decide en las urnas: su hijo primogénito Flávio ha prometido indultarlo y gobernar a su lado en caso de que derrote al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, el domingo en la segunda vuelta de las elecciones.

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- El sector agrícola brasileño, motor de la economía, votó en su mayoría por el ultraderechista Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las presidenciales, pese al impacto de los aranceles impuestos recientemente por su aliado, el estadounidense Donald Trump.

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UE EMPLEO

Luxemburgo - Los ministros de Empleo y Políticas Sociales de la UE se reúnen para debatir las recomendaciones de la Comisión Europea para combatir la exclusión en el acceso a la vivienda y la futura Ley de Empleo de Calidad.

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COP17 BIODIVERSIDAD

Ereván - Comienza en la capital de Armenia, la COP17, la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, un encuentro global en el que los Gobiernos repasarán los avances en la protección de los ecosistemas y las medidas a adoptar para conseguir los objetivos fijados para 2030.

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- Greenpeace y otras organizaciones ecologistas denuncian, con motivo de la conferencia de la ONU sobre biodiversidad que comienza hoy en Ereván, que la multinacional del mueble Ikea impulsa la deforestación de los Cárpatos rumanos, uno de los últimos "pulmones" de la UE, pese a sus promesas de sostenibilidad.

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PREMIO SÁJAROV

Estrasburgo.- El Parlamento Europeo anuncia a los tres finalistas del premio Sájarov a la libertad de conciencia, que reconoce anualmente una contribución extraordinaria a la defensa de los derechos humanos.

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ADEMÁS

EEUU ELECCIONES | Des Moines (Iowa) - Iowa, el estado donde en 2016 Donald Trump dio su primera sorpresa en su inesperado camino hacia la Casa Blanca y que le ha sido fiel desde entonces, podría por primera vez darle la espalda al mandatario en las elecciones de medio término y consolidar la "ola demócrata" que auguran las encuestas en el Medio Oeste. (Texto) (Foto) (Video)

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CANADÁ REFERÉNDUM | Toronto - Los habitantes de Alberta votan en un referéndum no vinculante para decidir, entre otras cuestiones, si la provincia continúa formando parte de Canadá o si debe iniciarse el proceso legal para celebrar una segunda consulta vinculante sobre la independencia. (Las urnas estarán abiertas de 09.00 a 20.00 hora local). (Texto)

LATINOAMÉRICA POBREZA | Ciudad de Panamá - Panamá acoge este lunes la Conferencia sobre la Pobreza: 'Fin de la pobreza: recalibrando estrategias, renovando compromisos', que organizan el PNUD y CAF y que contará con la participación de expresidentes como el chileno Gabriel Boric y el colombiano Álvaro Uribe. (Texto) (Foto) (Video)

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BILLBOARD LATINOS | Miami - La Semana Billboard de la Música Latina, el mayor encuentro de esta industria, comienza en Miami para celebrar el creciente éxito de las canciones en español con artistas como Pitbull, Maluma, Fuerza Regida, Quevedo, Lola Índigo y Kany García. (Texto) (Foto) (Video)

JAPÓN ESPACIO | Tanegashima (Japón) - La primera misión de exploración de Fobos, una de las lunas de Marte, arranca con el lanzamiento de una sonda a bordo del cohete H3 desde el Centro Espacial de Tanegashima, una operación liderada por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) que busca recolectar muestras y traerlas de regreso a la Tierra en 2031. (Texto) (Foto)

G7 AGRICULTURA | París - Reunión de los ministros de Agricultura de los países del G7 y del comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, para abordar la forma de reforzar la resistencia del sector a medio y largo plazo ante las tensiones geopolíticas y económicas y la multiplicación de fenómenos climáticos extremos.

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA| Gaza - En Gaza, el precio de las patatas se ha multiplicado por ocho o diez en apenas unos días, tras seis jornadas sin entrada de mercancías comerciales en la Franja. La interrupción del suministro ha dejado los mercados prácticamente paralizados, y muchos gazatíes vuelven a depender de los comedores humanitarios para alimentarse. (Texto) (Foto) (Video)

MÉXICO TURISMO | Cancún - Tulum, considerado uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe mexicano, vive una crisis ante la falta de visitantes, el encarecimiento de precios y la poca afluencia del aeropuerto inaugurado durante la administración del expresidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). (Texto) (Foto) (Video)

Para MUN

MÉXICO CINE | Morelia - El actor mexicano Diego Boneta pasó de interpretar a Luis Miguel, ídolo de la música, a representar a Fidel Castro, una de las figuras más controvertidas de la política latinoamericana, en la película ‘Killing Castro’, y explica a EFE cómo fue meterse en la piel del líder de la Revolución cubana. (Texto) (Foto)

COLOMBIA POLÍTICA | Cartagena/Bogotá - La sátira política encuentra en las redes sociales un nuevo escenario en Colombia, donde creadores utilizan el humor, la caricatura y la inteligencia artificial para cuestionar al poder. (Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

América

21:00 GMT.- Washington.- EEUU ELECCIONES.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en un mitin electoral en Wichita (Kansas) por los comicios de medio mandato de noviembre.

Porto Alegre.- BRASIL ELECCIONES.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en un mitin en Porto Alegre, en el sur de Brasil, de cara a la segunda vuelta de las elecciones. (Texto) (Foto) (Video)

Miami.- EEUU TIROTEO.- Comienza el juicio del estudiante de la Universidad Estatal de Florida acusado de matar a dos personas y herir a otros seis en un tiroteo masivo en el campus universitario en abril de 2025. (Texto)

Caracas - VENEZUELA CRISIS - Vente Venezuela, el partido político liderado por la opositora María Corina Machado, informa en una rueda de prensa los detalles de su convocatoria a una actividad de calle para el próximo jueves, mientras aguarda por el regreso al país de su dirigente y premio nobel de paz 2025. (Texto) (Foto) (Video)

Tegucigalpa.- HONDURAS FMI.- Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará a Honduras para realizar la sexta revisión del acuerdo económico suscrito en septiembre de 2023. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- Autoridades de la Cámara de la Construcción y del Gobierno de Uruguay abordan, en un encuentro enmarcado en el Día de la Construcción, los desafíos de dicha industria para el país y la importancia de la productividad y la sostenibilidad como cimientos del crecimiento económico. (Texto)

Asunción.- PARAGUAY EEUU.- El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, inicia una visita a Paraguay para explorar oportunidades de inversión y cooperación en seguridad, como parte de una gira que se extenderá hasta el 26 de octubre próximo y que incluye a Argentina. (Texto) (Foto)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU HISPANOS.- FOX Deportes, la primera cadena deportiva hispana de Estados Unidos, eleva su apuesta por el español con seis nuevos programas tras el éxito del Mundial de Fútbol, en el que incluso audiencias angloparlantes sintonizaban partidos en este idioma, expone a EFE el comentarista y exfutbolista Claudio Suárez. (Texto) (Foto) (Video)

13:30 GMT.- Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA INFANCIA.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presenta un informe sobre la violencia contra la niñez en República Dominicana y los desafíos que enfrentan niños, niñas y adolescentes del país. (Texto)

14:00 GMT.- Nueva York.- HAITÍ ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre la situación en Haití. (Texto)

15:00 GMT.- Lima.- ECUADOR CHOCOLATE.- Productores de chocolate de Ecuador, país considerado la cuna de la domesticación del cacao, realizan una exhibición antes de viajar a participar en el Salón del Chocolate de París 2026. (Texto)

19:00 GMT.- Guatemala.- GUATEMALA CULTURA.- Ciudad de Guatemala - El Gobierno de Guatemala brinda una rueda de prensa para presentar los detalles de la repatriación de los restos del premio nobel Miguel Ángel Asturias, el escritor más laureado en el país centroamericano, quien se encuentra enterrado en Francia desde su muerte en 1974. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires.- ARGENTINA COMERCIO.- Argentina difunde este lunes su cifra de intercambio comercial correspondiente a septiembre. (Texto)

Europa

Viena.- AUSTRIA ALBANIA.- El canciller de Austria, el conservador Christian Stocker, recibe en la sede del Gobierno austríaco al primer ministro de Albania, el socialista Edi Rama. (Texto)

Moscú.- ASIA CENTRAL EE.UU..- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reúne con los ministros de Exteriores de los cinco países de Asia Central en el formado C5+1. (Texto) (Foto)

París.- FRANCIA ARTE - La Fundación Cartier presenta, en su nueva sede, la exposición Le Temps des récoltes, del artista ghanés Ibrahim Mahama, que explora la memoria histórica de su país, las herencias coloniales y la opción de crear nuevos futuros a través del arte. (Texto) (Foto)

Ereván.- COP17 BIODIVERSIDAD.- Comienza en Armenia la Conferencia de las Partes sobre la biodiversidad COP17. (Texto) (Foto) (Video)

Sofía.- BULGARIA CHINA.- El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visita Bulgaria para reunirse con su homóloga búlgara, Velislava Petrova.

07:00 GMT.- París.- FRANCIA JUSTICIA.- Juicio a la eurodiputada de La Francia Insumisa Rima Hassan por presunta apología del terrorismo, ante el Tribunal Correccional de París. (Texto)

08:00 GMT.- París.- G7 AGRICULTURA.- Reunión de los ministros de Agricultura de los países del G7 y del comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, para abordar la forma de reforzar la resistencia del sector a medio y largo plazo ante las tensiones geopolíticas y económicas y la multiplicación de fenómenos climáticos extremos.

08:00 GMT.- Luxemburgo.- UE EMPLEO.- Reunión de ministros de Empleo y Políticas Sociales de la UE. (Texto) (Video)

16:00 GMT.- Estrasburgo.- PREMIO SÁJAROV.- El Parlamento Europeo anuncia a los tres finalistas del premio Sájarov a la libertad de conciencia, que reconoce anualmente una contribución extraordinaria a la defensa de los derechos humanos.

O.Medio y África

El Cairo.- IRÁN GUERRA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, comienza hoy en Kuwait su viaje por el golfo Pérsico, donde se reunirá con el emir kuwaití, Mishaal al Ahmed. (Texto)

IRÁN GUERRA - El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, llega a Teherán para consultas con su colega iraní, Abás Araqchí, sobre las medidas para una desescalada en el conflicto con EE.UU. (Texto)

El Cairo.- EGIPTO IBEROAMÉRICA.- Embajadores y diplomáticos de países iberoamericanos asisten en el Instituto Cervantes de El Cairo a la inauguración de la XIV edición de las Semanas Iberoamericanas, una cita cultural que se extenderá hasta finales de noviembre entre la capital egipcia y Alejandría con una variada oferta de cine, música, conferencias y arte. (Texto)

Lusaka.- RD CONGO CONFLICTO.- La Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (ICGLR) celebra su XX Reunión Ordinaria del Comité Interministerial Regional (IMC), que evaluará la situación de seguridad de la región, incluido el conflicto en el este de la República Democrática del Congo (RDC). (Texto)

Nairobi.- KENIA SECTA.- Un tribunal de Kenia tiene previsto dictar sentencia en el caso del líder de una secta cristiana y treinta coacusados por cargos de asesinato vinculados a la muerte de 191 niños en la "masacre de Shakahola", en la que más de 400 personas ayunaron hasta morir para reunirse con Jesucristo. (Texto)

Doha.- FORO SEGURIDAD CATAR.- Catar celebrará el Foro de Seguridad Global del 19 al 21 de octubre de 2026 en Doha. El GSF2026 (en siglas en inglés), un encuentro anual, se centrará en "El futuro de las alianzas", y reunirá a una red internacional de altos funcionarios y expertos. (Texto)

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR JUSTICIA.- Un tribunal surcoreano dicta sentencia contra Jeong Myeong-seok, líder de la controvertida secta cristiana Jesus Morning Star (JMS), acusado de agredir sexualmente a 16 seguidoras en unas 80 ocasiones entre 2018 y 2021, un caso por el que la Fiscalía ha pedido 27 años de prisión. (Texto)

Tokio.- JAPÓN EEUU.- Japón y Estados Unidos inician hasta el 29 de octubre unas maniobras militares a gran escala, en el marco del ejercicio bianual conocido como Keen Sword, con la movilización de unos 45.000 japoneses y 12.000 estadounidenses y centradas en la defensa de islas al suroeste cercanas a Taiwán. (Texto)

Pekín.- CHINA TAIWÁN.- China realiza desde el lunes 12 y hasta el 20 de octubre una serie de ejercicios militares, la mayoría con fuego real, frente a sus propias costas, después de que Pekín acusara al presidente taiwanés, Lai Ching-te, de "buscar la independencia por la fuerza" tras su discurso con motivo del Día Nacional de la isla. (Texto)

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Redacción EFE Internacional

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