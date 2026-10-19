Taiwán denuncia la incursión "coordinada" de 16 embarcaciones chinas cerca de sus aguas

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Taipéi, 19 oct (EFE).- Taiwán denunció el domingo la incursión "coordinada" de dieciséis embarcaciones chinas, entre ellas guardacostas y buques de investigación científica, en aguas próximas a la isla, en una operación de "zona gris" que, según Taipéi, busca alterar "unilateralmente" el statu quo en el estrecho.

En un comunicado difundido el domingo por la tarde, la Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán precisó que los barcos chinos operaron ese mismo día de forma simultánea en varios puntos: al este de Hualien, al sur de Pingtung, al suroeste de Kaohsiung y alrededor de las islas Pratas (Dongsha en mandarín).

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Este último enclave, administrado por Taipéi y reclamado por Pekín en el mar de la China Meridional, fue escenario a principios de octubre de un incidente en el que un guardacostas taiwanés usó su cañón de agua para expulsar a un pesquero chino, lo que desató la airada protesta de China.

Frente a Hualien y Pingtung y en torno a Pratas, varios buques chinos entraron en "aguas restringidas" taiwanesas y fueron vigilados de cerca y advertidos por radio por la CGA, mientras que al suroeste de Kaohsiung un barco de investigación y pesqueros chinos de casco de acero "interfirieron" en las faenas de un pesquero taiwanés, por lo que un patrullero acudió al lugar para proteger a sus tripulantes.

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La CGA subrayó que el número de embarcaciones desplegadas el domingo por el gigante asiático había aumentado de forma "anómala", con un total de doce barcos, entre ellos guardacostas y buques de investigación, además de una formación de cuatro pesqueros.

"China intenta alterar unilateralmente el statu quo en el estrecho de Taiwán y crear una falsa apariencia de jurisdicción mediante la táctica de 'falsa aplicación de la ley, verdadera expansión de poder', lo que solo provocará el rechazo del pueblo taiwanés", recalcó el organismo, que prometió defender "con firmeza" la soberanía nacional y proteger el "sistema libre y democrático" de Taiwán.

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"Frente a la expansión autoritaria de China y sus constantes incursiones y presiones, la CGA mantiene las 24 horas del día una vigilancia y un despliegue de alta intensidad", señaló.

La operación se produce días después de que Pekín condenara enérgicamente el citado incidente con el cañón de agua y afirmara que Taipéi debía "asumir todas las consecuencias".

Desde el pasado verano, China ha redoblado su presencia marítima en torno a Taiwán con el envío de un número creciente de guardacostas, buques de investigación científica y otras embarcaciones oficiales a las aguas próximas a la isla y a sus archipiélagos periféricos. EFE

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