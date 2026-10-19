Agencias

El PIB chino supera pronósticos al subir el 1,2 % intertrimestral entre julio y septiembre

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Shanghái (China), 19 oct (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de China creció el 1,2 % durante el tercer trimestre de 2026 en comparación con el anterior, según datos oficiales publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

Esto supone una aceleración de 0,3 puntos con respecto a la tasa registrada entre abril y junio, y también supera los pronósticos más extendidos entre los analistas, que apuntaban a una subida del 1,1 %.

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En el tercer trimestre del presente año, la segunda economía mundial experimentó un crecimiento del 4,5 % en términos interanuales, cifra que también supera tanto la marca anterior (+4,3 %) como las previsiones de los expertos, los cuales situaban la subida en el 4,4 %. EFE

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