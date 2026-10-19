Presidente de Portugal apela a acuerdo entre partidos para solucionar crisis de vivienda

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Lisboa, 19 oct (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, apeló este lunes a un acuerdo entre partidos para que implementen medidas tanto "duraderas" como "urgentes" para afrontar la crisis de vivienda que afronta el país.

El mandatario manifestó su postura en declaraciones a periodistas tras un acto en Lisboa, donde destacó que ya hay "varios partidos y también el Gobierno" con iniciativas sobre esta materia.

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"Ahora es necesario dar el siguiente paso: que se entiendan sobre estas propuestas, unas a través de políticas duraderas, y ese es el entendimiento al que he apelado, y otras con medidas urgentes", planteó.

Seguro recalcó que hay "un problema de vivienda" en el país que "necesita ser resuelto" con la contribución tanto del Gobierno de centroderecha, liderado por Luís Montenegro, como de los partidos de la oposición.

"Es necesario mirar este problema con seriedad y con la contribución de todos", recalcó.

Ejemplificó que en el país hay estudiantes que tienen dificultades en pagar un cuarto cuando residen en otra ciudad y hay "personas que incluso con trabajo tienen dificultades en pagar un alquiler porque también han subido".

Lisboa y Oporto cuentan desde hace días con acampadas de manifestantes para denunciar la crisis de vivienda.

Los manifestantes critican que las medidas impulsadas por el Ejecutivo de Montenegro no ofrecen soluciones a quienes no pueden afrontar los elevados alquileres y consideran que su política de vivienda beneficia a los propietarios y al sector inmobiliario, en lugar de garantizar el acceso a un alojamiento digno.

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Según Eurostat, los precios de compra en Portugal aumentaron un 16,5 % interanual en el segundo trimestre de 2026, frente al 4,7 % del conjunto de la Unión Europea. EFE