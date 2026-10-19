Marta Sánchez, sobre Federico León: "Llevo ocho años con él, para mí ya es mi marido, no hace falta nada más"

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Marta Sánchez atraviesa, a sus 60 espectaculares años, el momento más dulce de su vida. Después de celebrar con una gira muy especial su 40º aniversario en el mundo de la música, y mientras ultima los detalles del que será su nuevo disco -que como ha adelantado verá la luz en 2027- la cantante acaba de sorprender con su último e inesperado proyecto: una exposición de collages con la que ha debutado por todo lo alto como artista plástica. Y si en lo profesional no puede pedir más en lo personal tampoco, ya que después de ocho años de discreta relación con el empresario Federico León, sigue tan enamorada como el primer día.

Como ha confesado en más de una ocasión, el canario es "calmado, estupendo y generoso", le permite ser ella misma, y es la persona que "más tranquilidad y paz" ha traído a su vida, convirtiéndose junto a su hija Paula Cabanas -fruto de su matrimonio con Jesús Cabanas, del que se separó en 2010- en su pilar más importante.

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Sin embargo, como ha reconocido en su última aparición ante las cámaras, su felicidad no depende de una boda, ya que como ha revelado con una sonrisa "para mí ya es mi marido". "Llevo ocho años con él, estamos felices y muy estabilizados. Nos conocemos mutuamente muy bien y ya sabemos lo que hay y no hace falta nada más" ha asegurado.

Respecto a sus trucos para estar mejor que nunca, Marta ha confesado que "estoy cuidándome muchísimo. Cuidando mi alimentación para estar más ligera porque sino es un sufrimiento en el escenario, y haciendo ejercicio todos los días. Y no solo por el físico, sino para la cabeza. Me alivia muchísimo y me despeja mucho el ejercicio, estoy enganchadísima".

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