Lula insiste en desafiar a Bolsonaro a abrir sus cuentas bancarias y listado de llamadas

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São Paulo, 19 oct (EFE).- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a desafiar este lunes a su rival en la segunda vuelta electoral, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, a levantar el secreto de sus comunicaciones telefónicas y abrir sus cuentas bancarias.

Durante un acto de campaña en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande del Sur, bastión del bolsonarismo, el mandatario anunció que presentará este martes una solicitud formal ante la Justicia Electoral para autorizar el levantamiento de su propio secreto bancario y telefónico, extensible a los miembros de su núcleo familiar.

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"Le estoy pidiendo que tenga coraje de demostrar que es honesto, que tenga el coraje de hacer lo que yo estoy haciendo. Ahí sabremos quién es ladrón y quién no es ladrón en este país", aseveró el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

La ofensiva de Lula surgió la víspera en medio del debate televisado entre ambos candidatos, en el que las denuncias de corrupción y las acusaciones sobre los patrimonios familiares se convirtieron en el eje central de los intercambios.

"Coloqué a mis cinco hijos" en el oficio, enfatizó Lula. "Todas las elecciones inventan algo contra mi familia, y resolví no quedarme quieto. Esta es mi última disputa electoral y no puedo dejar que un ladrón intente tirar mi biografía a la basura. Esto es por defender mi honra y la de mi familia".

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Su hijo mayor, Fábio Luís Lula da Silva, conocido popularmente como Lulinha, ha tenido protagonismo en la campaña electoral opositora, debido a tres investigaciones abiertas por supuesto tráfico de influencias en el Gobierno de su padre.

"Usted dice que todos deben ser investigados, pero la Policía Federal, hasta ahora, no ha ido tras su hijo. ¿Por qué está escondido en España? ¿Por qué no está aquí? Está viviendo al lado de Vinícius Júnior", dijo durante el debate el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro.

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Con esta maniobra a menos de seis días de la segunda vuelta, Lula busca trasladar la presión sobre Bolsonaro, salpicado en el pasado por sus vínculos con el antiguo dueño del Banco Master, señalado como el responsable del mayor fraude financiero del país, y por presuntos esquemas de desvío de fondos durante su etapa como diputado estatal.EFE