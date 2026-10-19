Luis Carrión reemplaza a Rubén Albés como nuevo entrenador del CD Leganés

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El español Luis Carrión se convirtió en nuevo técnico del CD Leganés hasta el final de la presente temporada, tras la destitución de Rubén Albés, que deja al conjunto pepinero en el 17º lugar en LaLiga Hypermotion 2026-27, con 11 puntos y a 3 del descenso.

"El CD Leganés ha llegado a un acuerdo con Luis Carrión para que el técnico barcelonés se convierta en nuevo entrenador 'pepinero' hasta el final de la presente temporada. Carrión, que cuenta con una amplia experiencia en nuestro fútbol, será presentado este lunes 19 de octubre a las 13.30 horas en el Estadio Ontime Butarque", informó este domingo el club madrileño en un comunicado.

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Rubén Albés fue destituido este domingo tras caer en casa frente al Córdoba CF (0-1) y encadenar cuatro derrotas consecutivas en LaLiga Hypermotion. Tras este encuentro, el Leganés ocupa actualmente la 17ª posición con 11 puntos, 3 por encima de los puestos de descenso.

Ahora, Carrión, extécnico del Córdoba, UD Melilla, Numancia de Soria y Cartagena, llega al banquillo del CD Leganés después de acumular experiencia en Primera División en su paso por la UD Las Palmas en 2024 y Real Oviedo en 2025.

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