Un 97% de las bases de EH Bildu refrendan las candidaturas al Congreso y Senado, lideradas por Matute y Bideguren

07/11/2019 La candidata de EH Bildu Idurre Bideguren con el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, en un acto en Sestao (Bizkaia) POLITICA AUTONOMÍAS EH BILDU

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Las bases de EH Bildu han refrendado con una media del 97% de los votos emitidos este pasado fin de semana las candidaturas propuestas por la Mesa Política para las elecciones generales del 29 de noviembre, que encabezan para el Congreso y Senado Oskar Matute e Idurre Bideguren, respectivamente.

La formación soberanista celebra este lunes a la mediodía un acto en el Kursaal donostiarra, en el que su secretario general, Arnaldo Otegi, presentará oficialmente a los integrantes de las listas electorales.

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Matute, cabeza de lista por Vizcaya, será el próximo portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, en sustitución de Mertxe Aizpurua, que no concurre en estos comicios. Bideguren liderará la plancha al Senado también por territorio vizcaíno y será portavoz en la Cámara Alta. Hasta ahora era Gorka Elejabarrieta.

Mikel Otero y Josu Estarrona encabezan las candidaturas de EH Bildu al Congreso y al Senado por Araba-Álava. Otero ya ha sido diputado en la XV Legislatura y se ha consolidado como una de las principales referencias de la izquierda soberanista en materia de transición ecológica y energética.

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Le sigue Eba Blanco, secretaria general de EA y actual vicepresidenta segunda del Parlamento Vasco. Completan los primeros puestos de la lista Jon Ruiz de Pinedo, antropólogo e integrador social, y Aitziber Salazar, concejala de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

La candidatura cuenta, además, con el respaldo de representantes de la política local, como Jose Manuel Villanueva, alcalde de Oion; Ainize Gastaka, alcaldesa de Llodio-Laudio; y Agustin Otsoa Eribeko Landa, presidente de la Cuadrilla de Gorbeialdea, que figuran como suplentes.

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Para el Senado, EH Bildu vuelve a apostar por Josu Estarrona Elizondo, quien logró por primera vez un escaño de EH Bildu en la Cámara Alta por Álava. Le acompañan Ainhize Solaun Mendiguren, integradora social y técnica de gestión cultural, y Manu Martinez Agirre, graduado en Ciencias Políticas e integrante del equipo de relaciones internacionales de EH Bildu.

RESTO DE LISTAS

También formarán parte de la candidatura de Bizkaia el actual coordinador del Grupo Parlamentario, Andoni Rojo Toyos; la economista Garazi Zalbidea; el miembro del movimiento juvenil Markel Rio; la investigadora de la EHU Izortze Santin; el bombero y activista por los derechos humanos Ina Robles; y Ane Muguruza, hija de Josu Muguruza, diputado asesinado el 20 de noviembre de 1989.

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La lista se completa con Tontxu Campos, exdiputado foral de Vizcaya y exconsejero del Gobierno Vasco de Ibarretxe; Ihart Arakistain Muñoz, pelotari profesional de la Selección Vasca; y Mikel De La Fuente Lavín, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la EHU.

En cuanto al Senado, junto a Idurre Bideguren, exalcaldesa de Bermeo y actual senadora autonómica, concurrirán Martin Arrasate, joven abogado de Durango, y Aitziber Ibaibarriaga, arquitecta y exconcejala del Ayuntamiento de Bilbao.

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OIHANA ETXEBARRIETA, CABEZA DE LISTA POR GIPUZKOA

En Guipúzcoa, donde EH Bildu superó el 30% de los votos en las elecciones de 2023, la lista al Congreso estará encabezada por Oihana Etxebarrieta, periodista y parlamentaria en el Parlamento Vasco desde 2016. Quien fuera secretaria de Feminismos de EH Bildu ha centrado buena parte de su labor parlamentaria en las relaciones internacionales y las políticas de igualdad.

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En segunda posición figura Gorka Elejabarrieta Diaz, hasta ahora portavoz de EH Bildu en el Senado y secretario de Relaciones Políticas de la formación. Le sigue Aizpea Otaegi, actual alcaldesa de Errenteria-Orereta, municipio que ha destacado por sus iniciativas en materia de inclusión social y regulación de los alquileres.

La candidatura incorpora también a referencias del municipalismo soberanista de Guipúzcoa. Xabier Lertxundi, alcalde de Hernani, ocupa el cuarto puesto, seguido de Ane Unanue Gutierrez, la concejala más joven del Ayuntamiento de Irun, e Iñaki Ostolaza Esnal, alcalde de Zumaia.

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Asimismo, forman parte de la lista Kattalin Miner Perez, escritora y activista feminista, y Pello Urizar Karetxe, exsecretario general de Eusko Alkartasuna y uno de los fundadores de Bildu. Cierra la candidatura Mertxe Aizpurua Arzallus, quien ha ejercido como portavoz de EH Bildu en el Congreso durante las tres últimas legislaturas.

En cuanto al Senado, la candidatura estará encabezada por Sonia Jacinto, secretaria de Organización de EH Bildu. Le acompañan Mario Zubiaga, doctor en Ciencias Políticas y senador en la XV Legislatura, y Olaia Duarte, trabajadora social y también senadora.

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Eneka Maiz y Floren Aoiz liderarán las candidaturas de EH Bildu al Congreso y al Senado por Navarra. Maiz es actual parlamentaria foral y exalcaldesa de Etxarri-Aranatz. Miembro del Consejo Navarro de Educación y del Consejo Navarro del Euskera, ha desarrollado una trayectoria profesional y militante estrechamente vinculada a la investigación sociolingüística, la educación y la euskaldunización, tanto de la población infantil como de las personas adultas.

Le seguirá Mikel Oteiza, alcalde de Atarrabia, junto a Ainhoa Bueno Munarriz, militante del movimiento juvenil y concejala de Abaurregaina, y Arturo Goldaracena, exalcalde de Tafalla. También forma parte de la candidatura Bel Pozueta Fernandez, quien durante las dos últimas legislaturas ha representado en el Congreso la voz del soberanismo de izquierdas navarro.

Completan la lista Peio Martinez de Eulate Maestresalas, pelotari y exconcejal del Ayuntamiento de Iruñea; Iraia De La Torre Landera, militante euskaltzale de Azagra; y Beñat Jusue Rosano, responsable político de EH Bildu en Erribera.

En cuanto al Senado, la candidatura estará encabezada por Floren Aoiz, responsable de Relaciones Políticas de EH Bildu en el Estado español, escritor y presidente de la Fundación Iratzar. Le acompañan Paula Garcia, responsable política de EH Bildu en Iruñea y militante del movimiento feminista, y Angel Martin Unzue, sindicalista y alcalde de Agoitz.