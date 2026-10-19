Espana agencias

Un 97% de las bases de EH Bildu refrendan las candidaturas al Congreso y Senado, lideradas por Matute y Bideguren

07/11/2019 La candidata de EH Bildu Idurre Bideguren con el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, en un acto en Sestao (Bizkaia) POLITICA AUTONOMÍAS EH BILDU
07/11/2019 La candidata de EH Bildu Idurre Bideguren con el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, en un acto en Sestao (Bizkaia) POLITICA AUTONOMÍAS EH BILDU
Guardar

Las bases de EH Bildu han refrendado con una media del 97% de los votos emitidos este pasado fin de semana las candidaturas propuestas por la Mesa Política para las elecciones generales del 29 de noviembre, que encabezan para el Congreso y Senado Oskar Matute e Idurre Bideguren, respectivamente.

La formación soberanista celebra este lunes a la mediodía un acto en el Kursaal donostiarra, en el que su secretario general, Arnaldo Otegi, presentará oficialmente a los integrantes de las listas electorales.

PUBLICIDAD

Matute, cabeza de lista por Vizcaya, será el próximo portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, en sustitución de Mertxe Aizpurua, que no concurre en estos comicios. Bideguren liderará la plancha al Senado también por territorio vizcaíno y será portavoz en la Cámara Alta. Hasta ahora era Gorka Elejabarrieta.

Mikel Otero y Josu Estarrona encabezan las candidaturas de EH Bildu al Congreso y al Senado por Araba-Álava. Otero ya ha sido diputado en la XV Legislatura y se ha consolidado como una de las principales referencias de la izquierda soberanista en materia de transición ecológica y energética.

PUBLICIDAD

Le sigue Eba Blanco, secretaria general de EA y actual vicepresidenta segunda del Parlamento Vasco. Completan los primeros puestos de la lista Jon Ruiz de Pinedo, antropólogo e integrador social, y Aitziber Salazar, concejala de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

La candidatura cuenta, además, con el respaldo de representantes de la política local, como Jose Manuel Villanueva, alcalde de Oion; Ainize Gastaka, alcaldesa de Llodio-Laudio; y Agustin Otsoa Eribeko Landa, presidente de la Cuadrilla de Gorbeialdea, que figuran como suplentes.

Para el Senado, EH Bildu vuelve a apostar por Josu Estarrona Elizondo, quien logró por primera vez un escaño de EH Bildu en la Cámara Alta por Álava. Le acompañan Ainhize Solaun Mendiguren, integradora social y técnica de gestión cultural, y Manu Martinez Agirre, graduado en Ciencias Políticas e integrante del equipo de relaciones internacionales de EH Bildu.

RESTO DE LISTAS

También formarán parte de la candidatura de Bizkaia el actual coordinador del Grupo Parlamentario, Andoni Rojo Toyos; la economista Garazi Zalbidea; el miembro del movimiento juvenil Markel Rio; la investigadora de la EHU Izortze Santin; el bombero y activista por los derechos humanos Ina Robles; y Ane Muguruza, hija de Josu Muguruza, diputado asesinado el 20 de noviembre de 1989.

La lista se completa con Tontxu Campos, exdiputado foral de Vizcaya y exconsejero del Gobierno Vasco de Ibarretxe; Ihart Arakistain Muñoz, pelotari profesional de la Selección Vasca; y Mikel De La Fuente Lavín, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la EHU.

En cuanto al Senado, junto a Idurre Bideguren, exalcaldesa de Bermeo y actual senadora autonómica, concurrirán Martin Arrasate, joven abogado de Durango, y Aitziber Ibaibarriaga, arquitecta y exconcejala del Ayuntamiento de Bilbao.

OIHANA ETXEBARRIETA, CABEZA DE LISTA POR GIPUZKOA

En Guipúzcoa, donde EH Bildu superó el 30% de los votos en las elecciones de 2023, la lista al Congreso estará encabezada por Oihana Etxebarrieta, periodista y parlamentaria en el Parlamento Vasco desde 2016. Quien fuera secretaria de Feminismos de EH Bildu ha centrado buena parte de su labor parlamentaria en las relaciones internacionales y las políticas de igualdad.

En segunda posición figura Gorka Elejabarrieta Diaz, hasta ahora portavoz de EH Bildu en el Senado y secretario de Relaciones Políticas de la formación. Le sigue Aizpea Otaegi, actual alcaldesa de Errenteria-Orereta, municipio que ha destacado por sus iniciativas en materia de inclusión social y regulación de los alquileres.

La candidatura incorpora también a referencias del municipalismo soberanista de Guipúzcoa. Xabier Lertxundi, alcalde de Hernani, ocupa el cuarto puesto, seguido de Ane Unanue Gutierrez, la concejala más joven del Ayuntamiento de Irun, e Iñaki Ostolaza Esnal, alcalde de Zumaia.

Asimismo, forman parte de la lista Kattalin Miner Perez, escritora y activista feminista, y Pello Urizar Karetxe, exsecretario general de Eusko Alkartasuna y uno de los fundadores de Bildu. Cierra la candidatura Mertxe Aizpurua Arzallus, quien ha ejercido como portavoz de EH Bildu en el Congreso durante las tres últimas legislaturas.

En cuanto al Senado, la candidatura estará encabezada por Sonia Jacinto, secretaria de Organización de EH Bildu. Le acompañan Mario Zubiaga, doctor en Ciencias Políticas y senador en la XV Legislatura, y Olaia Duarte, trabajadora social y también senadora.

Eneka Maiz y Floren Aoiz liderarán las candidaturas de EH Bildu al Congreso y al Senado por Navarra. Maiz es actual parlamentaria foral y exalcaldesa de Etxarri-Aranatz. Miembro del Consejo Navarro de Educación y del Consejo Navarro del Euskera, ha desarrollado una trayectoria profesional y militante estrechamente vinculada a la investigación sociolingüística, la educación y la euskaldunización, tanto de la población infantil como de las personas adultas.

Le seguirá Mikel Oteiza, alcalde de Atarrabia, junto a Ainhoa Bueno Munarriz, militante del movimiento juvenil y concejala de Abaurregaina, y Arturo Goldaracena, exalcalde de Tafalla. También forma parte de la candidatura Bel Pozueta Fernandez, quien durante las dos últimas legislaturas ha representado en el Congreso la voz del soberanismo de izquierdas navarro.

Completan la lista Peio Martinez de Eulate Maestresalas, pelotari y exconcejal del Ayuntamiento de Iruñea; Iraia De La Torre Landera, militante euskaltzale de Azagra; y Beñat Jusue Rosano, responsable político de EH Bildu en Erribera.

En cuanto al Senado, la candidatura estará encabezada por Floren Aoiz, responsable de Relaciones Políticas de EH Bildu en el Estado español, escritor y presidente de la Fundación Iratzar. Le acompañan Paula Garcia, responsable política de EH Bildu en Iruñea y militante del movimiento feminista, y Angel Martin Unzue, sindicalista y alcalde de Agoitz.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

La precampaña electoral también centra el lunes político tras un intenso fin de semana marcado por el fracaso de la izquierda y por un beso

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Las autoridades han pedido precaución a la población ante el peligro de inundaciones

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

El procedimiento exige identificar con detalle los derechos, las propiedades y las obligaciones existentes

Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

Estudiantes bloquean el acceso al museo del Louvre en apoyo a las protestas en Francia

El Gobierno galo ha admitido que perdió el control durante los disturbios de este fin de semana

Estudiantes bloquean el acceso al museo del Louvre en apoyo a las protestas en Francia

3.000 euros en baños de hielo, varias horas de Muay Thai y arroz con pollo: la nueva rutina de Daniel Sancho mientras cumple condena en Tailandia

El hijo de Rodolfo Sancho se preocupa mucho por su condición física mientras estudia “al dedillo” toda la legislación tailandesa para en un futuro poder cumplir condena en España

3.000 euros en baños de hielo, varias horas de Muay Thai y arroz con pollo: la nueva rutina de Daniel Sancho mientras cumple condena en Tailandia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

El juez Llarena levanta la orden de detención contra Puigdemont y afea al Constitucional que censure un criterio que ha “fracturado al tribunal”

El Gobierno de Ayuso seguirá externalizando toda la gestión de la empresa pública Agencia de Vivienda Social: afirma que no cuenta con los medios suficientes para hacer el trabajo

Cómo reclamar la suspensión del voto por la ‘ley de nietos’: qué necesitan los 163.020 afectados y hasta cuándo pueden personarse ante el Supremo

El PP se lanza a por el voto en Cataluña, el territorio que dejó a Feijóo a las puertas de La Moncloa: se quedó a un centenar de votos en Girona y 3.500 en Lleida

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

Campaña decisiva para el aceite de oliva: un 23% más de producción, precios a la baja y la retirada de excedentes en el aire

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

DEPORTES

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

La polémica jugada entre Arda Güler y Peque: el Sevilla pedía tarjeta roja para el jugador turco por un posible codazo

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”