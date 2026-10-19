Latinoamérica supera la barrera de los 50 puntos en el Índice de Inclusión Financiera

Guardar

Lima, 19 oct (EFE).- La inclusión financiera en Latinoamérica mantiene en 2026 su tendencia al alza, con su mayor crecimiento de los últimos cuatro años, y por primera vez superó la barrera de los 50 puntos dentro de una escala de 100, gracias al mayor acceso de la población a servicios financieros formales y herramientas como billeteras digitales.

La sexta edición del Índice de Inclusión Financiera (IFF), elaborado a partir del análisis de ocho países de la región (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú) por iniciativa del Banco de Ideas, el 'think tank' del grupo Credicorp, el mayor financiero peruano, situó a Latinoamérica en 50,1 puntos.

PUBLICIDAD

El resultado, presentado este lunes en Lima en el cuarto Encuentro Regional de Desarrollo que organiza Credicorp, supone un crecimiento para América Latina en inclusión financiera de 1,6 puntos respecto a los 48,5 puntos registrados en 2025 y de 11,8 puntos en comparación a los 38,3 puntos de 2021, cuando se hizo la primera edición de este estudio.

Cinco de los ocho países obtienen más de 50 puntos, cuando en 2022 eran apenas dos.

Chile (59,2) recuperó en esta edición la primera posición en detrimento de Argentina (56,9), seguido de Panamá (54,3), Ecuador (51,5), Colombia (50,1), Perú (47,7), Bolivia (47,5) y México (46,7).

El estudio, realizado mediante encuestas a hogares en cada país, evalúa la inclusión financiera a través de tres dimensiones clave para entender el vínculo de las personas con el sistema financiero: acceso, uso y calidad percibida.

También este año, por primera vez, la tercera parte de América Latina se ubica en el nivel más alto de inclusión financiera, el doble que en 2021, si bien su evolución sigue rutas distintas según el país.

Chile volvió a liderar la inclusión financiera de la región gracias a progresar 2,5 puntos respecto al año pasado y a una mayor profundidad de uso y menor dependencia del efectivo.

Colombia es el país con mayor progreso al pasar de 45,4 en 2025 a 50,1 en 2026. Su crecimiento desde 2021 es de 12 puntos, también el mayor incremento histórico entre los ocho países evaluados.

El crecimiento de inclusión financiera en Latinoamérica ha venido impulsado por las billeteras digitales, cuyo uso ha pasado del 11 % en 2021 al 49 % en 2026. Tres cuartas partes de quienes tienen una billetera móvil la usan varias veces por semana.

PUBLICIDAD

Si bien el efectivo continúa siendo predominante —el 93 % de encuestados lo utiliza en al menos un rubro de sus gastos diarios—, viene perdiendo exclusividad y, cada vez más, convive con otros medios de pago.

Aquellos que señalan usar dinero en efectivo siempre para pagos cotidianos ahora representan 50 %, 9 puntos porcentuales menos respecto del año pasado.

Liliana Rojas-Suárez, directora de la Iniciativa Latinoamérica y Miembro Sénior del Centro para el Desarrollo Global, comentó durante el encuentro que el índice "muestra gran disparidad entre países, aunque en todos hay brechas importantes que cerrar".

"América Latina tiene un serio problema de acceso a servicios financieros, su nivel es menor que el resto de países emergentes en el mundo", remarcó Rojas-Suárez al enfatizar la urgencia en incrementar el acceso en un momento donde "la IA está revolucionando la forma de hacer negocios, y América Latina necesita aprovechar esta oportunidad de elevar su productividad".

PUBLICIDAD

Por su parte, el director ejecutivo de Credicorp, Gianfranco Ferrari, destacó la importancia de estos estudios para "identificar prioridades y proponer soluciones concretas". "El objetivo es generar una conversación que nos permita entender mejor los retos compartidos e identificar mejor lo que tenemos que hacer desde el lugar que cada uno ocupa", apuntó Ferrari. EFE

(foto) (video)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Credicorp para la difusión de este contenido.