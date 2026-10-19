Dos líderes de las "Cucarachas" cumplen casi una semana en prisión en la India

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Nueva Delhi, 19 oct (EFE).- Dos de los principales líderes del movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), conocido como las "Cucarachas", continúan este lunes en prisión en Nueva Delhi, casi una semana después de su detención, mientras su petición de libertad sigue sin resolverse tras varios aplazamientos.

El movimiento denunció durante el fin de semana a través de la red social X que sus portavoces, Saurav Das y Ashutosh Ranka, permanecen bajo custodia judicial “mientras su petición de liberación no es escuchada”.

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La formación juvenil atribuyó la demora a “retrasos deliberados” e “irregularidades procesales” y aseguró que la última audiencia dejó de centrarse en la petición de libertad después de que el magistrado encargado del caso denunciara haber recibido un supuesto mensaje amenazante.

El CJP anunció además que ha consultado el caso con el abogado Kapil Sibal y advirtió de que emprenderá acciones legales si considera que la permanencia de ambos dirigentes en prisión se está prolongando de manera irregular.

“Emprenderemos acciones legales contra todos aquellos que deliberadamente aseguraron que continúen bajo custodia ilegal, especialmente cuando no han cometido ningún delito ni han sido acusados de ninguno”, señaló el movimiento el sábado.

Das y Ranka fueron detenidos el pasado martes tras intentar manifestarse en Jantar Mantar, un espacio tradicional de protestas en la capital al que las autoridades retiraron recientemente esa condición.

Su situación contrasta con la del fundador del movimiento, Abhijeet Dipke, y la activista estudiantil Neha Bora, quienes recuperaron la libertad el sábado después de ser detenidos un día antes cuando se dirigían a una protesta en Connaught Place que se saldó con más de 150 arrestados.

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Un magistrado ordenó la liberación de Dipke después de exigirle la firma de un compromiso para mantener la paz y la buena conducta durante un año.

Las "Cucarachas" surgieron en mayo como una iniciativa satírica juvenil contra el desempleo y las irregularidades en los exámenes universitarios, antes de ampliar sus protestas a la revisión extraordinaria del censo electoral.

El movimiento exige ahora la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, al que responsabiliza de presuntas irregularidades en ese proceso, que sus críticos consideran susceptible de excluir a millones de votantes legítimos. EFE