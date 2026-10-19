Ex primer ministro Sócrates afronta otro juicio por blanqueo y denuncia duplicidad

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(Actualiza con la queja del ex primer ministro Socrates)

Lisboa, 19 oct (EFE).- El ex primer ministro socialista portugués José Sócrates (2005-2011) afronta este lunes un nuevo juicio por tres delitos de blanqueo de capitales y ha denunciado que se le obliga a comparecer ante dos tribunales diferentes por unos mismos hechos, en lo que considera un "absurdo" judicial.

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En un comunicado remitido a EFE, Sócrates, de 69 años, sostiene que el nuevo proceso, que se celebra en el Tribunal Central Criminal de Lisboa, aborda hechos que ya están siendo examinados en el juicio principal de la Operación Marqués, en marcha desde julio de 2025.

"Los mismos acusados, dos tribunales colegiados diferentes, dos juicios simultáneos, hechos coincidentes y repetición de pruebas", denuncia el antiguo gobernante, que considera que esta situación supone una duplicación de costes y un perjuicio para su defensa.

Sócrates asegura que tanto sus abogados como el Ministerio Público se han opuesto a la separación de las causas y que el propio juez encargado del nuevo proceso reconoció en octubre de 2025 que las garantías de defensa solo podían quedar plenamente aseguradas mediante un juicio conjunto.

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"Trece años después de iniciar el proceso, la violencia del Estado judicial contra mí parece no tener límites", afirma el exmandatario, que califica de "grotesca" la celebración de un segundo juicio.

El nuevo procedimiento, en el que también está acusado el empresario Carlos Santos Silva, considerado por la Fiscalía uno de sus presuntos testaferros, investiga supuestas operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito de fondos que habría recibido Sócrates entre 2011 y 2014.

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El ex primer ministro, que siempre ha rechazado las acusaciones, ya está siendo juzgado en la causa principal de la Operación Marqués por 22 delitos, entre ellos corrupción pasiva, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

La Fiscalía le atribuye haber recibido presuntos pagos a cambio de favorecer intereses de grandes grupos empresariales, entre ellos el constructor Lena y el hoy desaparecido Banco Espírito Santo.

Sócrates gobernó Portugal entre 2005 y 2011, cuando dimitió en plena crisis de la deuda soberana, poco antes de que el país solicitara un rescate financiero internacional.

En noviembre de 2014 fue detenido en el aeropuerto de Lisboa cuando regresaba de París y pasó unos nueve meses en prisión preventiva, en el inicio de una investigación que se ha prolongado durante más de una década sin una sentencia definitiva en el proceso principal. EFE

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