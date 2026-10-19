El Rey Juan Carlos abandona España tras pasar el fin de semana con su nieta Irene Urdangarín y su nuevo 'amigo especial'

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Apenas un mes después de su última visita a Sanxenxo, el Rey Juan Carlos ha regresado a nuestro país para participar con 'El Bribón' en el 'Trofeo Xacobeo' que se ha disputado este fin de semana en el Club Náutico de la localidad gallega, en el que por cierto la embarcación capitaneada por el Emérito se ha impuesto en la clase de 6 metros.

Y en esta ocasión -en su última estancia en España estuvo acompañado por su hija la infanta Elena, su hermana Margarita de Borbón, y su sobrina María Zurita- tampoco ha estado solo, ya que presumiendo de su maravillosa relación, su nieta Irene Urdangarín ha viajado desde Reino Unido, donde estudia un Grado de Hostelería, Gestión de Eventos y Turismo en la Oxford Brookes University, para pasar el fin de semana con su abuelo.

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Lo ha hecho acompañada por un atractivo joven con el que podría haber recuperado la ilusión un año después de su ruptura con Juan Urquijo, con el que se la ha visto de lo más cómplice mientras surcaban las aguas del Atlántico con Don Juan Carlos inmortalizando el momento para el recuerdo con varias fotografías en las que posaron de lo más sonrientes.

Una nueva visita a España -la séptima de este 2026 y se rumorea que no será la última- en la que el padre del Rey Felipe VI ha disfrutado no solo de su pasión por la vela sino también por la gastronomía gallega junto a su anfitrión y gran amigo Pedro Campos, y que llegaba a su fin este domingo cuando, acompañado por el armador de 'El Bribón' abandonaba su residencia en Sanxenxo de lo más sonriente para dirigirse al aeropuerto de Vigo a coger el avión privado que le llevaría de vuelta a su residencia en Abu Dabi sin hacer declaraciones sobre cómo ha pasado estos días y si volveremos a verle pronto.

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