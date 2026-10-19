Alcaldes de Francia condenan los ataques a instituciones y convocan movilizaciones en apoyo a Ayuntamientos

Guardar

La Asociación de Alcaldes de Francia y de Presidentes de Mancomunidades (AMF) han condenado este lunes los ataques a los Ayuntamientos registrados durante las protestas masivas de este fin de semana en el país que derivaron en fuertes altercados, avisando de que ponen en peligro "las libertades públicas de todos los franceses", al tiempo que han llamado a convocatorias en solidaridad con las instituciones locales.

"Con la quema de Ayuntamientos y edificios públicos, así como el saqueo de comercios, no solo las instituciones públicas están siendo atacadas, sino, lo que es mucho más grave, las libertades públicas de todos los franceses", ha señalado la asociación de regidores franceses.

PUBLICIDAD

De esta forma ha señalado su condena "rotunda" de los "ataques y actos de vandalismo", apuntando que la violencia en estos casos "sobrepasa un límite inaceptable", durante manifestaciones que en general respetaron el orden público.

La AMF se solidariza con los alcaldes y los municipios de París, Lyon, Limoges, Marsella, Lille, Burdeos, Calais y Grenoble, "entre muchos otros", escenarios de los disturbios más graves, al tiempo que ensalza el papel de las fuerzas del orden y el personal de los servicios de emergencia.

PUBLICIDAD

En respuesta, la asociación ha pedido a los alcaldes que organicen convocatorias a lo largo del lunes 19 de octubre en solidaridad con las ciudades que han vivido altercados que representan "graves ataques contra las instituciones democráticas" y que "representan un riesgo real para toda la nación". "La prioridad ahora es restablecer el orden para que se respeten las libertades civiles", han concluido los ediles franceses.

Las autoridades francesas han condenado el "desorden" y la violencia vividos en el marco de las multitudinarias protestas celebradas este sábado en las principales ciudades del país para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas, una jornada que se saldó con casi 2.400 detenidos y más de 500 agentes heridos, según datos del Gobierno.

PUBLICIDAD