A Perú le espera "realmente una situación terrible" por El Niño, según ministro

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Lima, 19 oct (EFE).- A Perú le espera "realmente una situación terrible" por el impacto del fenómeno climático de El Niño, según el ministro peruano de Salud, Luis Dyer, quien alertó de que estará "por encima de cualquier expectativa" que se podía tener, como ya anticipó la semana pasada la presidenta del país, Keiko Fujimori.

"Nos espera realmente una situación terrible y hay que decirlo fuerte y claro a la población", sostuvo Dyer en una entrevista al programa dominical Panorama, de la cadena local Panamericana Televisión.

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El ministro precisó que la fase más crítica del fenómeno climático se presentará desde noviembre a abril próximo, con lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos, colapso de infraestructuras y altas temperaturas en diferentes regiones del país.

"Este 'Niño', científicamente hablando, es un 'Niño' que nunca en la historia del país hemos tenido (...) Va a estar por encima de cualquier esfuerzo que vamos a hacer como gobierno, está por encima de cualquier expectativa que podíamos tener", indicó.

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Agregó que, por ese motivo, sigue "implorando" a las personas que viven en zonas de riesgo cercanas a los cauces de los ríos y las quebradas, sobre todo en el norte del país, "que tienen que salir de ahí".

"No estamos haciendo una especie de estrategia de temor y miedo, sino que es la realidad científica: el río se va a desbordar", enfatizó.

Dyer señalo que a los daños en la agricultura y las infraestructuras se sumarán condiciones extremas de calor, con sensaciones que pueden rondar los 45 grados y que producirán un fenómeno nuevo en el país, un golpe de calor.

El jueves pasado, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, advirtió de que el fenómeno de El Niño "va a ser realmente dramático" para el país porque la temperatura del mar está cinco grados por encima de lo normal y todos los indicadores superan los registros de 1982 y 1997, cuando ocurrieron eventos similares en territorio peruano.

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Fujimori explicó que existen 1.800 puntos de riesgo en el país, pero que se ha decidido dar prioridad a 536 de ellos para realizar obras de limpieza de cauces de ríos y prevención, además de habilitar albergues para unas 30.000 personas, hospitales de campaña en las regiones norteñas y desplazar cinco buques de la Marina de Guerra a diferentes ciudades portuarias.

La presidenta también confirmó que Estados Unidos enviará entre enero y febrero próximos una embarcación hospital, con capacidad de mil camas, y que en las próximas semanas llegará al puerto del Callao maquinaria procedente de Japón.

El Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) de Perú informó el viernes pasado de que el actual episodio climático, consistente en un calentamiento de la temperatura del mar por encima de lo normal en el Pacífico ecuatorial, tendrá en las costas de Perú una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, cuando irá disminuyendo progresivamente hasta mediados del próximo año. EFE

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