Unos 200 detenidos en Bélgica en protestas contra recortes educativos y la ultraderecha

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Bruselas, 18 oct (EFE).- Cerca de 200 personas fueron detenidas en Bélgica durante las manifestaciones que tuvieron lugar este sábado contra los recortes en educación, la policía, el Gobierno federal y el auge de la extrema derecha, y que terminaron con fuertes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, informaron hoy las autoridades locales.

En Bruselas, donde se produjo la mayor concentración, 150 personas fueron arrestadas. La mayoría, 118 casos, fueron arrestos administrativos, mientras que 32 fueron detenciones judiciales debido al supuesto lanzamiento de proyectiles contra la policía, resistencia a la autoridad y un incendio provocado, afirmaron medios belgas.

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Entre los 32 detenidos se encuentras 15 menores de edad, añadieron.

La policía de la capital belga también informó de que cinco miembros del cuerpo policial resultados levemente heridos durante la manifestación.

Por otro lado, durante la protesta en la ciudad francófona de Lieja se registraron otras 45 detenciones, 12 de ellas a menores de edad.

Ambas manifestaciones se iniciaron pacíficamente el sábado por la mañana, formadas por jóvenes, profesores y sindicalistas.

Sin embargo, a mediodía se empezaron a producir enfrentamientos con la policía durante la marcha de los manifestantes, que se alargó hasta última hora de la tarde.

La policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos contra los participantes en Bruselas, mientras que algunos de los manifestantes destrozaron mobiliario público, vehículos y prendieron fuego a un contenedor.

El transporte público también se vio afectado en la capital, con varias líneas de metro y autobús cortadas o desviadas. EFE