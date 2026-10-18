Lagarde insta a Putin a apostar por la paz para favorecer la prosperidad económica

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La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha pedido al ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, que traslade al presidente ruso, Vladimir Putin, un mensaje sobre las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania: el conflicto frena la prosperidad y la paz constituye una condición necesaria para impulsar el crecimiento.

La conversación ha tenido lugar en Bangkok, capital de Tailandia, durante un encuentro a puerta cerrada celebrado antes de la sesión plenaria del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el órgano consultivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que reúne a ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de todo el mundo, según ha informado la agencia de noticias Bloomberg citando bajo condición de anonimato a una fuente conocedora de la reunión.

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Durante el intercambio, Lagarde ha instado a Siluanov a trasladar a Putin que "la guerra obstaculiza la prosperidad" y que "el crecimiento económico solo puede lograrse con la paz", de acuerdo con la fuente. El ministro ruso llevaba auriculares para seguir la traducción simultánea, por lo que pudo comprender las palabras de la responsable del BCE.

Por el momento, el organismo monetario europeo no se ha pronunciado en relación al encuentro y tampoco sobre las palabras atribuidas a Lagarde, que supondrían un cambio respecto a la actitud mantenida en anteriores reuniones del CMFI desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en 2022.

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Hasta ahora la presidenta del BCE se había sumado a otros representantes europeos que abandonaban las sesiones plenarias cuando intervenía el ministro ruso, como gesto de protesta por la presencia de Moscú en el foro.

Más allá de la situación geopolítica, la presidenta del BCE ha defendido la necesidad de preservar unas cuentas públicas saneadas. En este sentido, ha señalado que la sostenibilidad fiscal continúa siendo un "punto de referencia crucial" para mantener la estabilidad económica.

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