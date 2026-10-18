Rafael Louzán inaugura este lunes en Zaragoza la exposición 'Reyes del Mundo'

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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, inaugurará este lunes la exposición 'Reyes del Mundo' en Zaragoza, donde se reunirá con el presidente autonómico y la alcaldesa de Zaragoza, y ofrecerá a la Virgen del Pilar junto al seleccionador Luis de la Fuente el trofeo de campeones del mundo.

Tras participar este domingo en el multitudinario encuentro celebrado en el estadio Pedro Sancho con los representantes de los clubes aragoneses de fútbol, el presidente de la RFEF proseguirá este lunes en Zaragoza con su agenda institucional con motivo de la llegada del trofeo de la Copa del Mundo a la capital aragonesa.

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Louzán tiene previsto reunirse a partir de las 10 de la mañana con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el edificio Pignatelli, sede del gobierno autonómico, en un encuentro del que también participarán Manuel Torralba, máximo responsable de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, así como el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel.

Seguidamente, Louzán se desplazará hasta la Plaza de Nuestra Señora del Pilar para inaugurar oficialmente junto a la alcaldesa Natalia Chueca la muestra 'Reyes del Mundo', que el Ayuntamiento de Zaragoza albergará esta próxima semana y que contará con el seleccionador Luis de la Fuente, y con el director del combinado nacional, Aitor Karanka, como uno de sus primeros visitantes en el recorrido previsto para este lunes.

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Todos ellos junto con las autoridades presentes ofrecerán el trofeo de campeones a la Virgen del Pilar en la Catedral-Basílica zaragozana, donde serán recibidos a las 12.30 por el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano.

Ya por la tarde, tras la celebración del almuerzo oficial en la Ciudad del Fútbol Aragonés, el presidente de la RFEF visitará las obras del nuevo estadio de La Romareda, donde podrá comprobar los progresos del proceso de remodelación del recinto, una de las sedes principales para la Copa del Mundo que España, junto a otros cinco países, organizará durante el verano del año 2030.

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