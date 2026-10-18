Detienen a senador boliviano acusado de terrorismo e instigación a delinquir

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La Paz, 18 oct (EFE).- El senador suplente suspendido Nilton Condori, detractor del Gobierno de Rodrigo Paz, fue detenido este domingo por un caso de supuesto terrorismo e instigación a delinquir, en un proceso en el que también está acusado el expresidente de Bolivia Evo Morales.

La aprehensión de Condori se produjo cuando estaba previsto un encuentro político convocado por él para conformar un bloque unido de "izquierda", al que fueron invitados Morales (2006-2019) y el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, entre otros líderes del movimiento popular.

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La detención del legislador fue confirmada por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en declaraciones a la emisora local Panamericana.

El caso corresponde a una denuncia que presentó hace dos semanas el diputado del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) Manolo Rojas, por un encuentro anterior realizado en la región del Trópico de Cochabamba (centro), bastión político de Morales, al que asistió Condori.

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En ese evento, los asistentes conminaron al Gobierno de Paz a levantar la medida que dispuso la eliminación de la subvención al diésel, junto con otras medidas que, según Morales, debían aplicarse por las buenas o por las malas, además de anunciar movilizaciones.

"La aprehensión de Nilton Condori marca el inicio de un camino contra la impunidad. Que tiemblen los que se creían intocables", escribió Rojas en sus redes sociales junto a una fotografía de la orden de captura dictada por la Fiscalía.

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Por su parte, la Vicepresidencia de Bolivia expresó en un comunicado su "preocupación" por la detención del parlamentario y sostuvo que "el disenso político, la crítica y el pensamiento distinto no pueden ser motivo de represalia".

Condori tomó relevancia por organizar la subasta de un toro familiar para costear una campaña destinada a exigir que los legisladores bolivianos reduzcan sus salarios a la mitad.

También se sumó a los sectores que entre mayo y junio organizaron protestas y bloqueos de caminos con la consigna de lograr la renuncia de Paz a la Presidencia. Por ello, fue denunciado ante la comisión de ética del Senado, que definió en agosto su suspensión por ocho meses.

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El legislador suspendido, disidente de la alianza Unidad, cobró notoriedad por su polémica propuesta de "fusilar" a quienes consideraba "corruptos" o integrantes de élites "ociosas" si llegaba a ser presidente de Bolivia. EFE