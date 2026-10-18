De los imitadores de Juan Gabriel a un motel en el Golfo: los documentales mexicanos que llegan a DocsMX 2026

La cinta se proyectará el viernes 23 de octubre, a las 20:15, h y el sábado 24, a las 20:00 h, ambas en la Sala 1 de la Cineteca Nacional de las Artes.

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Un grupo de imitadores de Juan Gabriel, el dueño de un pequeño motel en el Golfo de México, los recuerdos de un director gay y una mujer que recorre casas vacías forman parte de las historias que llegarán a DocsMX 2026. Las cuatro producciones del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) proponen acercamientos a la memoria y la identidad desde experiencias personales y familiares.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México informó que estas películas fueron seleccionadas en distintas secciones de la edición 21 del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, que se celebrará del 22 al 31 de octubre de 2026. Su participación incluye estrenos mundiales, un estreno en México y una primera exhibición en Latinoamérica.

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Las funciones se distribuirán entre la Cineteca Nacional de las Artes, el Cine Lido, el Goethe-Institut Mexiko y la Universidad de la Comunicación. La selección reúne propuestas que van del registro de la vida cotidiana a la recreación cinematográfica de relatos, con historias sobre transformación, vínculos familiares y las huellas del pasado.

“Siempre en mi mente”: imitadores de Juan Gabriel entre la memoria y la identidad

Siempre en mi mente, dirigida por Sebastián Díaz, tendrá su estreno mundial dentro de la sección competitiva Fragmentos Mexicanos. El documental sigue a un grupo de imitadores de Juan Gabriel que emprenden un viaje por la memoria, la transformación y la identidad.

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La figura del cantante es el punto de partida de una película que se aproxima a quienes recrean su presencia. De acuerdo con la sinopsis difundida por la Secretaría de Cultura, el recorrido vincula la imitación con una exploración de la identidad de sus protagonistas.

La cinta tendrá dos proyecciones durante el primer fin de semana del encuentro. La primera será el sábado 24 de octubre, a las 19:20 horas, en el Cine Lido; la segunda se realizará el domingo 25 de octubre, a las 17:10 horas, en el Goethe-Institut Mexiko.

“Motel Paraiso”: un nieto filma a su abuelo con la cámara de su infancia

En Motel Paraiso, José Eduardo Castilla recupera la misma handycam con la que su abuelo lo grababa cuando era niño. Ahora, el director se coloca detrás de la cámara para retratarlo a él, descrito en la sinopsis como el irreverente dueño de un pequeño motel en el Golfo de México.

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La propuesta combina dos formas de acercarse al protagonista: mientras una cámara observa su vida cotidiana, otra recrea sus peculiares historias mediante escenas inspiradas en distintos géneros cinematográficos. El documental incorpora así tanto el registro de sus actividades como la puesta en escena de sus relatos.

La película competirá en México Ópera Prima y tendrá en DocsMX su estreno en México. Sus funciones serán el viernes 23 de octubre, a las 20:15 horas, y el sábado 24 de octubre, a las 20:00 horas, ambas en la Sala 1 de la Cineteca Nacional de las Artes.

“Sin máscara”: los recuerdos que atraviesan la vida de un director gay

Sin máscara, de Rodrigo Dada Serrano, participará en la sección Hecho en México con su estreno en Latinoamérica. El cortometraje propone una visita a los recuerdos más traumáticos del realizador relacionados con su identidad sexual como persona gay latinoamericana.

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El relato aborda esas vivencias desde un presente en el que sus efectos emocionales continúan manifestándose en la vida cotidiana. La relación entre pasado y presente constituye, por ello, una parte central de esta exploración personal.

Las dos proyecciones de Sin máscara se llevarán a cabo en el Cine Lido: el miércoles 28 y el jueves 29 de octubre, a las 17:30 horas en ambas fechas.

“…Y vi tu nombre en el polvo de las casas”: un retrato de la soledad

La cuarta producción del CCC es …Y vi tu nombre en el polvo de las casas, dirigida por Isay Peña. Tendrá su estreno mundial en Fragmentos Universitarios, una sección no competitiva del festival.

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El documental retrata la soledad en la vida cotidiana de Rosi, una mujer que deambula entre los hogares que construyó y que permanecen vacíos después de la muerte de su hijo y el abandono de su esposo.

A través de esta historia, la película se aproxima a una experiencia marcada por las ausencias y por la relación de su protagonista con los espacios que forman parte de su vida. Su exhibición será el sábado 31 de octubre, a las 11:00 horas, en la Universidad de la Comunicación.

DocsMX 2026: fechas y sedes para ver las producciones del CCC

Fundado en 2006 para atender la falta de espacios dedicados al documental en México, DocsMX se ha consolidado como un foro para la exhibición de obras nacionales e internacionales. En su edición 21, las cuatro producciones del Centro de Capacitación Cinematográfica, institución de la Secretaría de Cultura, participarán con el siguiente calendario:

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Motel Paraiso: 23 de octubre, 20:15 horas, y 24 de octubre, 20:00 horas. Sala 1 de la Cineteca Nacional de las Artes.

Siempre en mi mente: 24 de octubre, 19:20 horas, en el Cine Lido; y 25 de octubre, 17:10 horas, en el Goethe-Institut Mexiko.

Sin máscara: 28 y 29 de octubre, 17:30 horas. Cine Lido.

…Y vi tu nombre en el polvo de las casas: 31 de octubre, 11:00 horas. Universidad de la Comunicación.