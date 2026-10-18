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Los mejores memes del clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente: de Kranevitter en modo Iniesta a los bostezos

La Academia y el Rojo igualaron 1-1 y los usuarios en las redes utilizaron su ingenio para bromear

Racing e Independiente igualaron 1-1
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Racing e Independiente igualaron 1-1 en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 13 del Torneo Clausura, y el empate dejó una cosecha paralela de reacciones en las redes sociales. Mientras el partido se definía en la cancha con el gol de Matías Zaracho para la Academia y el posterior penal convertido por Maximiliano Meza para el Rojo, los usuarios encontraron otros motivos para comentar el duelo: la coincidencia del encuentro con el Día de la Madre, la inesperada titularidad y el buen rendimiento de Matías Kranevitter, y un debate dividido sobre si el clásico resultó entretenido o aburrido.

Uno de los grandes temas de conversación fue la inclusión de Kranevitter en el once titular de Sebastián Romero, en lugar de Leonel Pérez. El exvolante de River había llegado a la Academia en el último mercado de pases sin sumar demasiados minutos hasta ese momento, por lo que su presencia en la lista sorprendió a los propios hinchas de Racing antes del inicio del partido. Durante el desarrollo del clásico, su desempeño en la zona de contención despertó elogios entre los usuarios, que lo destacaron como una de las figuras del equipo local pese a que fue reemplazado en el segundo tiempo, a los 26 minutos del complemento, junto con Tomás Conechny y el propio Zaracho.

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El tanto de Meza, convertido desde los doce pasos a los 20 minutos del segundo tiempo, también tuvo repercusión en las redes. El volante de Independiente marcó tras una infracción de Gonzalo Escudero dentro del área y definió hacia el palo derecho del arquero Facundo Cambeses, que adivinó la dirección del remate pero no pudo evitar el gol. La jugada reavivó comentarios sobre el correntino, que ya había sido protagonista de la primera polémica del partido al recibir una fuerte infracción de Juan Barinaga a los cinco minutos, sancionada apenas con tarjeta amarilla pese a los reclamos del Rojo por una expulsión.

El empate dividió además las opiniones sobre el espectáculo futbolístico. Un sector de los usuarios calificó el encuentro como entretenido, en referencia al ida y vuelta del segundo tiempo y a la paridad final entre los dos clubes de Avellaneda. Otro grupo de hinchas y comentaristas consideró que el partido resultó aburrido, en particular por los tramos del primer tiempo en los que, pese al dominio de Racing, no abundaron las situaciones claras de gol.

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El resultado dejó a ambos equipos sin poder sumar una victoria frente a su rival histórico y los mantuvo en una situación compleja en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, a falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular.

LOS MEJORES MEMES DEL CLÁSICO DE AVELLANEDA

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