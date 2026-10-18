Mueren al menos 15 feligreses atropellados por un camión a las afueras de un templo en Madhya Pradesh (India)

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Al menos 15 personas han fallecido y varias más han resultado heridas de diversa consideración durante la noche de este sábado tras ser atropellados por un camión mientras se encontraban reunidos en las inmediaciones del templo Sheetla Mata en Gwalior, en el estado indio de Madhya Pradesh, en el centro del país.

Fuentes policiales han relatado que el conductor del vehículo, cargado de arroz, perdió el control del mismo cuando circulaba por una acusada pendiente --a la que los vehículos pesados tienen restringido el acceso-- y terminó estrellándose contra uno de los muros y la puerta del templo, tras romper las barricadas policiales del perímetro y arrollar a un grupo de parroquianos.

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"Se trata de un trágico incidente en el que numerosos peregrinos se dirigían al templo de Sheetla Mata. La carretera que viene de Chhinor tiene una pendiente pronunciada (...) Alrededor de la 1.30 (hora local) de la madrugada, un camión cargado de arroz se detuvo allí. El camión rompió las barricadas policiales, perdió el control repentinamente, se precipitó y se estrelló contra el muro exterior y la puerta del templo. Los devotos que se encontraban en la carretera quedaron aplastados, lo que provocó el accidente", ha explicado el superintendente superior de policía (SSP) de Gwalior, Dharmveer Singh, a la cadena india NDTV.

Singh ha detallado que entre los heridos figuran dos policías que estaban de servicio en el lugar del accidente y que ya "están recibiendo tratamiento". Otros 39 civiles fueron trasladados al hospital inmediatamente después del suceso: doce de ellos han fallecido, seis se encuentran en estado crítico con fracturas y el resto está siendo tratado por heridas leves.

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Las autoridades locales han abierto una investigación para determinar cómo el camión logró pasar las barricadas y el puesto de control policial establecidos a lo largo de la carretera. Asimismo, el automóvil está siendo inspeccionado a fin de averiguar qué sucedió y si hubo algún fallo mecánico que ocasionara el desvío.