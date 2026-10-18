Dos muertos al estrellarse helicóptero militar saudí y los hutíes se atribuyen el derribo

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Manama, 18 oct (EFE).- Dos oficiales de la Guardia Nacional Saudí murieron este domingo al estrellarse un helicóptero en Najran, en el suroeste de Arabia Saudí, debido a un "fallo técnico", mientras que los rebeldes hutíes del Yemen se atribuyeron el derribo en el contexto del cruce de ataques entre ambos países.

"Un helicóptero de reconocimiento AH-6i perteneciente al Ministro de la Guardia Nacional se estrelló dentro del territorio saudí en la región de Najran debido a un fallo técnico. El accidente resultó en el martirio de su tripulación, de dos oficiales", dijo el portavoz de la coalición militar antihutí liderada por Arabia Saudí, Turki al Maliki, en su cuenta oficial de X.

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Por otro lado, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, aseguró en su cuenta de X que sus unidades derribaron un "avión Apache perteneciente al enemigo saudí frente a Najran, mientras realizaba acciones hostiles contra las posiciones de las fuerzas de los insurgentes", extremo que fue negado por la alianza antihutí. EFE